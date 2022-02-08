Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Как организовать романтическое свидание: оригинальные идеи

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 14:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Выбирайте, что вам ближе по душе и по карману в День святого Валентина
Как сделать романтическое свидание: душевные и небанальные идеи
Как сделать романтическое свидание: душевные и небанальные идеи / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Близится День святого Валентина-2022 – самый романтичный праздник влюбленных . Как его провести, что придумать и чем удивить свою половинку? Если вам не по карману или не по настроению дорогие локации празднования 14 февраля, предлагаем вам более доступные, простые, бюджетные варианты свиданий. Они также не лишены романтики и оригинальности.

Как сделать романтическое свидание

  • Завтрак с видом на…

Как организовать романтическое свидание / Фото: unsplash
Как организовать романтическое свидание / Фото: unsplash

Реклама

Для начала выпытайте у любимого человека, куда он мечтает поехать или же какой город он считает самым романтичным . Если с реальной поездкой у вас сейчас не складывается, перенеситесь в желанные места с помощью реалистичных фото. Заранее распечатайте виды городов, развесьте по квартире и пригласите любимого на завтрак/обед/ужин с видом на Эйфелеву башню, Гранд Канал или Колизей. А настоящее путешествие в эти места запланируйте на позже.

  • Голубиная валентинка

Как организовать романтическое свидание / Фото: unsplash
Как организовать романтическое свидание / Фото: unsplash

Как часто мы тянемся к звездам и мчимся за тридевять земель за своим счастьем, не замечая, что оно лежит под ногами. Можно потратить кучу средств, организовывая роскошное свидание, а можно просто выйти на площадь или спуститься на набережную и покормить птиц. Это простейшее занятие может вызвать самые необыкновенные эмоции . Дождитесь, чтобы синица села на ладонь, а чайка поймала угощение на лету. А из зерен нарисуйте огромное сердце на площади, и тогда голуби устроят для вас интерактивную живую валентинку.

Реклама
  • Номер на двоих

Как организовать романтическое свидание / Фото: unsplash
Как организовать романтическое свидание / Фото: unsplash

Сбегите от всего окружающего мира и людей. Если у вас не первое свидание, а долгие и серьезные взаимоотношения, которые перешли на более близкий уровень, снимите красивый номер в отеле и организуйте ужин, который продлится всю ночь . Смена обстановки, отсутствие посторонних глаз, душевные разговоры, романтический ужин и страстная ночь сделают это свидание незабываемым.

  • Пойте о любви

Как организовать романтическое свидание / Фото: unsplash
Как организовать романтическое свидание / Фото: unsplash

Реклама

Когда люди поют? Когда они счастливы! А как часто вы поете в обычной жизни? Если вокальные экспромты случаются у вас только по праздникам, то День святого Валентина – подходящий для этого повод. Устройте вечер музыки , а точнее – вокала. Будь то караоке, бардовская тусовка или вечер романса – дайте выговориться своей душе, спевшись в унисон с влюбленным сердцем.

Ранее мы рассказывали, что подарить любимой девушке на День Валентина-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Doodle Сегодня
8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
7 — 13 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять