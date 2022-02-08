Как организовать романтическое свидание: оригинальные идеи

Выбирайте, что вам ближе по душе и по карману в День святого Валентина

Как сделать романтическое свидание: душевные и небанальные идеи / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Близится День святого Валентина-2022 – самый романтичный праздник влюбленных . Как его провести, что придумать и чем удивить свою половинку? Если вам не по карману или не по настроению дорогие локации празднования 14 февраля, предлагаем вам более доступные, простые, бюджетные варианты свиданий. Они также не лишены романтики и оригинальности.

Как сделать романтическое свидание

Завтрак с видом на…

Как организовать романтическое свидание / Фото: unsplash

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Для начала выпытайте у любимого человека, куда он мечтает поехать или же какой город он считает самым романтичным . Если с реальной поездкой у вас сейчас не складывается, перенеситесь в желанные места с помощью реалистичных фото. Заранее распечатайте виды городов, развесьте по квартире и пригласите любимого на завтрак/обед/ужин с видом на Эйфелеву башню, Гранд Канал или Колизей. А настоящее путешествие в эти места запланируйте на позже.

Голубиная валентинка

Как организовать романтическое свидание / Фото: unsplash

Как часто мы тянемся к звездам и мчимся за тридевять земель за своим счастьем, не замечая, что оно лежит под ногами. Можно потратить кучу средств, организовывая роскошное свидание, а можно просто выйти на площадь или спуститься на набережную и покормить птиц. Это простейшее занятие может вызвать самые необыкновенные эмоции . Дождитесь, чтобы синица села на ладонь, а чайка поймала угощение на лету. А из зерен нарисуйте огромное сердце на площади, и тогда голуби устроят для вас интерактивную живую валентинку.

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Номер на двоих

Как организовать романтическое свидание / Фото: unsplash

Сбегите от всего окружающего мира и людей. Если у вас не первое свидание, а долгие и серьезные взаимоотношения, которые перешли на более близкий уровень, снимите красивый номер в отеле и организуйте ужин, который продлится всю ночь . Смена обстановки, отсутствие посторонних глаз, душевные разговоры, романтический ужин и страстная ночь сделают это свидание незабываемым.

Пойте о любви

Как организовать романтическое свидание / Фото: unsplash

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Когда люди поют? Когда они счастливы! А как часто вы поете в обычной жизни? Если вокальные экспромты случаются у вас только по праздникам, то День святого Валентина – подходящий для этого повод. Устройте вечер музыки , а точнее – вокала. Будь то караоке, бардовская тусовка или вечер романса – дайте выговориться своей душе, спевшись в унисон с влюбленным сердцем.

Ранее мы рассказывали, что подарить любимой девушке на День Валентина-2022.