Как правильно колядовать, посевать и щедровать

Колядуют на Рождество Христово-2022, а щедровать и посевать нужно на Старый Новый год.

Народные традиции: колядки, щедривки и посевалки / Фото: Коллаж: Сегодня

В канун рождественских праздников , когда традиционно колядуют, щедруют и посевают, многие люди задаются вопросом, как правильно проводить эти интересные и веселые народные ритуалы.

Эти святочные обряды – не просто праздничные слова и песни, это настоящее театрализованное действо, каждое из которых отсылает нас к нашей истории, несет свой энергетический заряд, помогает настроиться на будущий год.

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Чтобы приобщиться к древним традициям и правильно их соблюсти, важно знать, как колядовали, посевали и щедровали наши предки, кто и когда это должен делать, в чем разница этих ритуалов.

Как нужно колядовать в Украине

С раннего утра 7 января наступает время для колядования. А в некоторых регионах Украины колядуют, уже начиная с вечера 6 января, когда в небе зажигается первая звезда.

Больше всех колядовать любят дети, потому что за красивые песни колядки , прославляющие Рождение Христа, их угощают сладостями и одаривают деньгами. Но и взрослые не прочь развлечься и повеселиться на Святки.

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Чтобы колядовать, нужно собрать вертеп – коллектив из нескольких человек. Это могут быть как девочки, так и мальчики, а также взрослые.

Главные атрибуты для колядования:

звезда,

колокольчик,

мешок для гостинцев.

Первого колядующего называют звездарь – это человек, который идет первым и несет звезду.

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Следующий по старшинству – звонарь , который несет колокольчик и оповещает своим звоном людей о том, что идут колядники.

Третий важный колядующий – это мехоноша , который отвечает за мешок с подарками. По обычаю, свои гостинцы хозяева должны класть сразу в мешок к мехоноше, а не передавать в руки.

Как правильно щедровать

А вы тоже путаете колядки и щедривки ? Не удивительно, ведь эти обряды очень похожи между собой. Тем не менее, различия все-таки есть.

Щедровать положено в Щедрый вечер 13 января , в канун Старого Нового года – отсюда название праздничного ритуала, и так его проще запомнить.

Участвовать в обряде могут все желающие. Традиционно щедруют небольшой компанией. Щедровальники ходят по домам, играют на одном или двух музыкальных инструментах, поздравляют хозяев и их семьи с наступающим праздником, поют песни щедровки , желают счастья, здоровья, благополучия, а главное – щедрого урожая и приплода домашнего скота.

Люди, в свою очередь, накрывают богатый стол, главное блюдо на котором – это щедрая кутья , приправленная медом и сливочным маслом или смальцем. Также готовили пироги, блины, вареники и, конечно же, гостинцы для щедрующих.

Как нужно посевать в Украине

Посевают с утра 14 января , уже когда наступает Старый Новый год. Девочки и женщины в обряде участия не принимают. По традиции, именно мальчики-посевальники ходят утром по домам, поют песни посевалки и щедро сыплют зерно, чтобы следующий год был урожайным и богатым.

По народным приметам, первым на Старый Новый год в дом должен зайти мужчина – тогда у хозяев будет и хороший урожай, и скот здоровый, и приплод богатый, а в доме будет мир и лад. За это засевальникам принято давать деньги. А зерно, которым посевают, нельзя убирать из дома до заката солнца.

Чтобы правильно посевать, заранее готовят зерно. Это может быть пшеница, рожь, ячмень или гречка. Посевальщики обязательно надевают теплые рукавицы, потому что голыми руками посевать нельзя. Чем раньше придет первый посевальщик, тем больше счастья, удачи и благополучия принесет он в дом.

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