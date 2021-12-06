Как сделать съедобные ароматные и пряные елочные игрушки

А после новогодних праздников елочные украшения можно просто съесть

Как сделать съедобные елочные игрушки / Фото: Коллаж: Сегодня

В преддверии Нового года 2022 мы уже рассказывали, как сделать новогодние игрушки своими руками. Но если вы хотите оригинально и неожиданно украсить новогоднее деревце , предлагаем вам повозиться со съедобными елочными украшениями.

Прикольно то, что к концу новогодних праздников игрушек на елке может совсем не остаться – их попросту съедят , и разбирать елку будет не нужно.

Реклама

Как сделать вкусные новогодние игрушки: лайфхаки

Лайфхак 1. Цитрусовые фантазии

Как сделать съедобные елочные игрушки / Фото: pinterest

Ну, какой же Новый год без цитрусового аромата! Главное – правильно заготовить исходный материал , тонко нарезать разноцветные апельсины, мандарины, лаймы, лимоны, грейпфруты, высушить их в духовке и при этом не сжечь. А затем из цитрусовых долек можно сделать и гирлянды, и игрушки, и всевозможные композиции.

Лайфхак 2. Апельсиновые гирлянды

Как сделать съедобные елочные игрушки / Фото: pinterest

Реклама

Высушенные дольки нанижите на нитку . Готовую гирлянду развесьте на елку или украсьте комнату, к примеру, каминную полку.

Лайфхак 3. Гирлянды для комнаты

Как сделать съедобные елочные игрушки / Фото: pinterest

Кстати, гирлянды можно нанизывать не вдоль, а поперек . А еще обмотать светодиодными огоньками– получится более ярко и насыщенно.

Реклама

Лайфхак 4. Ягодные игрушки

Как сделать съедобные елочные игрушки / Фото: pinterest

Сушеные ягоды – отличный материал для создания елочных игрушек, к тому же очень вкусных. Нанижите на проволочную основу клюкву или изюм, изогните каркас, и у вас получится нарядное и оригинальное украшение.

Лайфхак 5. Елочные игрушки

Как сделать съедобные елочные игрушки / Фото: pinterest

К сухой цитрусовой дольке добавьте нарядные специи . Подойдут палочки корицы и ванили, звездочки аниса или бадьяна, горошинки перца, кардамон, гвоздика, лавровый лист, барбарис, и т.д. Также не забудьте про сухофрукты. Сшейте все между собой обыкновенной ниткой и цепляйте на елку. А после праздников можете всю эту красоту окунать в чай.

Лайфхак 6. Золотые орехи

Как сделать съедобные елочные игрушки / Фото: pinterest

Покрасьте грецкие орехи в новогодние цвета – золотой, серебряный, бронзовый и т.д. Развесьте их на ветках по отдельности или целыми гирляндами. А после праздников просто поколите и съешьте .

Лайфхак 7. Ореховые кольца

Как сделать съедобные елочные игрушки / Фото: pinterest

А из фундука можно сделать интересные кольца или снежинки – просто склеить их между собой и перевязать красивой тесьмой.

Лайфхак 8. Кукурузные гирлянды

Как сделать съедобные елочные игрушки / Фото: pinterest

Почему бы и нет? Попкорн легко нанизать на нитку и сделать гирлянду. Аналогично туда же просятся вкусные кукурузные колечки. И исчезают с елки так же быстро, особенно если у вас есть дети.

Лайфхак 9. Печенье на елке

Как сделать съедобные елочные игрушки / Фото: pinterest

Вообще любое покупное печенье с дырочками, крендельки или колечки легко превратить в елочные игрушки. Нацепите на них разноцветные ленты и отправляйте на ветки.

Лайфхак 10. Глазурные снежинки

Как сделать съедобные елочные игрушки / Фото: pinterest

Вместо покупного лучше, конечно, приготовить домашнее печенье, самостоятельно расписать его сахарной глазурью и развесить на новогодней елочке. Посмотрите, какая получается красота!

Ранее мы рассказывали, как украсить блюда на Новый год Тигра 2022.