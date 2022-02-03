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Как сделать крутящуюся валентинку своими руками: пошаговая инструкция с фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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3 февраля, 19:25
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Удивите любимого человека живой открыткой в праздник святого Валентина – его ждет сюрприз.
Как сделать крутящуюся валентинку на День влюбленных: лайфхаки с фото
Как сделать крутящуюся валентинку на День влюбленных: лайфхаки с фото / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

В День святого Валентина, 14 февраля есть старая добрая традиция – дарить друг другу валентинки . И, конечно же, приятнее всего получать в подарок праздничную нарядную открытку, сделанную своими руками.

Предлагаем вам собственноручно изготовить замечательную интерактивную валентинку , которая удивит, повеселит и порадует любого! Сделать ее очень просто, главное – смотрите фото и следуйте пошаговой инструкции.

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Как сделать крутящуюся валентинку: лайфхак

  • Как сделать валентинку: шаг 1.

Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest

Возьмите прямоугольный лист плотной бумаги или картона и сложите пополам. Второй лист другого цвета должен быть немного меньше, чем половинка первого.

  • Как сделать валентинку: шаг 2.

Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest

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На каждом листе по центру циркулем нарисуйте круг и вырежьте .

  • Как сделать валентинку: шаг 3.

Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest

Возьмите два маленьких разноцветных листа бумаги .

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  • Как сделать валентинку: шаг 4.

Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest

С помощью шаблона на маленьких бумажках нарисуйте сердечки , по размеру меньшие, чем вырезанные круги.

  • Как сделать валентинку: шаг 5.

Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest

Аккуратно вырежьте сердечки – они должны быть одинаковыми.

  • Как сделать валентинку: шаг 6.

Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest

Смажьте одно сердечко клеем, по центру положите нитку и накройте сверху вторым сердечком.

  • Как сделать валентинку: шаг 7.

Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest

С помощью скотча прикрепите сердечко по центру открытки.

  • Как сделать валентинку: шаг 8.

Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest

Сверху приклейте второй лист открытки, меньший по размеру.

  • Как сделать валентинку: шаг 9.

Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest

Внутри открытки сделайте поздравительную подпись .

  • Как сделать валентинку: шаг 10.

Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День влюбленных / Фото: pinterest

Закрутите сердечко и сложите открытку. Валентинка готова. Когда любимый человек откроет ее, сердечко завертится и замигает разными цветами.

Ранее мы рассказывали, что подарить любимой девушке на День Валентина-2022.

Ольга Козачок
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