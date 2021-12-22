Как сделать новогодние игрушки из конфет: прикольные идеи с фото

Как вкусно и весело поздравить детей с Новым годом 2022: конфеты превращаются в прикольные игрушки

Как сделать новогодние игрушки из конфет / Фото: Коллаж: Сегодня

Подготовка к Новому году 2022 идет полным ходом. Мы уже рассказывали, как красиво упаковать подарок на Новый год. А еще – как вкусно оформить мандаринами Новый год-2022.

Сегодня предлагаем вам подготовить смешные, вкусные и веселые миниатюрные подарки для детей . Думаем, что и взрослые сластены обрадуются такому презенту, особенно если они любят конфеты.

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Как сделать новогодние игрушки из конфет: лайфхаки

Лайфхак 1. Снеговики

Как сделать игрушки из конфет / Фото: pinterest

Конфетки "Рафаэлло" смотрятся как снежные шарики , и как будто сами просятся слепить из них снеговичков. Для этого вам понадобится деревянная шпажка, шоколадные монетки и конфеты для шляп, немного растопленного шоколада для глазок и пуговиц, и кусочек мармеладки для носа.

Лайфхак 2. Другие снеговики

Как сделать игрушки из конфет / Фото: pinterest

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Кокосовой стружке ни в чем не уступает нежнейшие маршмеллоу . Эта масса тоже похожа на снег, а если ее совсем немного нагреть – то к ней приклеится все, что угодно, даже шоколадные пуговицы M&M's.

Лайфхак 3. Шляпа Санта-Клауса

Как сделать игрушки из конфет / Фото: pinterest

Россыпь конфет можно оформить с помощью удачной упаковки . Сделайте прозрачный слюдяной пакет в виде конуса, наполните его конфетами в красной упаковке, сверху приклейте помпончик, а снизу сделайте меховую окантовку – колпак Санты готов.

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Лайфхак 4. Дед Мороз

Как сделать игрушки из конфет / Фото: pinterest

По аналогии можно напаковать много пакетов в виде оленей, снеговиков, Дедов Морозов и других сказочных героев. Просто послойно расположить разноцветные конфетки внутри прозрачных конусов, а снаружи приклеить носик-глазки-ручки-ножки-рожки.

Лайфхак 5. Карамельные олени

Как сделать игрушки из конфет / Фото: pinterest

Всем известный карамельный посох Санты может превратиться в волшебного оленя. Запаситесь кусочками пушистой синельной проволоки для рожек и самоклеящимися глазками.

Лайфхак 6. Сладкие лошадки

Как сделать игрушки из конфет / Фото: pinterest

Умеете вязать ? Тогда вам не составит труда сделать целый табун лошадей все из тех же крючковатых карамелек.

Лайфхак 7. Шоколадная техника

Как сделать игрушки из конфет / Фото: pinterest

Причудливые и разнообразные формы конфет можно использовать как детали конструктора . Тут и круглые, и квадратные, и продолговатые – все они сгодятся на изготовление машин, тракторов, самолетов и паровозиков.

Лайфхак 8. Санки Деда Мороза

Как сделать игрушки из конфет / Фото: pinterest

Это целая конфетная композиция ! В основе всей конструкции – плитка шоколада на леденцах-полозьях, а сверху гора сладких подарков от щедрого Деда Мороза.

Лайфхак 9. Шоколадные гномики

Как сделать игрушки из конфет / Фото: pinterest

На круглые конфетки в виде трюфелей нацепите красивые фетровые или бумажные колпачки и приклейте глазки. С ними можно наиграться, придумав целые сказочные сюжеты.

Лайфхак 10. Яркие ангелочки

Как сделать игрушки из конфет / Фото: pinterest

Пакетики ярких Skittles с помощью бантиков и тесьмы превращаются в милых ангелков.

Лайфхак 11. Конфетные елочки

Как сделать игрушки из конфет / Фото: pinterest

Вот такие нарядные новогодние красавицы получаются, если соединить несколько конфеток в зеленой фольге. А для яркости украсьте их разноцветными пайетками.

Лайфхак 12. Сладкие елки

Как сделать игрушки из конфет / Фото: pinterest

Другой вариант – спрятать конфетку в бумажный трафарет, к примеру – в ветвистую и пушистую елочку.

Лайфхак 13. Прикольные олени

Как сделать игрушки из конфет / Фото: pinterest

Chupa Chups и прикольные мордашки, вырезанные из разноцветной бумаги – чем не подарок под новогоднюю елочку? Сделайте, к примеру, оленей Санты с большими и сладкими носами.

Ранее мы рассказывали, как сделать съедобные ароматные и пряные елочные игрушки.