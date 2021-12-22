Как сделать новогодние игрушки из конфет: прикольные идеи с фото

Подготовка к Новому году 2022 идет полным ходом. Мы уже рассказывали, как красиво упаковать подарок на Новый год. А еще – как вкусно оформить мандаринами Новый год-2022.
Сегодня предлагаем вам подготовить смешные, вкусные и веселые миниатюрные подарки для детей . Думаем, что и взрослые сластены обрадуются такому презенту, особенно если они любят конфеты.
Как сделать новогодние игрушки из конфет: лайфхаки
- Лайфхак 1. Снеговики
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Конфетки "Рафаэлло" смотрятся как снежные шарики , и как будто сами просятся слепить из них снеговичков. Для этого вам понадобится деревянная шпажка, шоколадные монетки и конфеты для шляп, немного растопленного шоколада для глазок и пуговиц, и кусочек мармеладки для носа.
- Лайфхак 2. Другие снеговики
Кокосовой стружке ни в чем не уступает нежнейшие маршмеллоу . Эта масса тоже похожа на снег, а если ее совсем немного нагреть – то к ней приклеится все, что угодно, даже шоколадные пуговицы M&M's.
- Лайфхак 3. Шляпа Санта-Клауса
Россыпь конфет можно оформить с помощью удачной упаковки . Сделайте прозрачный слюдяной пакет в виде конуса, наполните его конфетами в красной упаковке, сверху приклейте помпончик, а снизу сделайте меховую окантовку – колпак Санты готов.
- Лайфхак 4. Дед Мороз
По аналогии можно напаковать много пакетов в виде оленей, снеговиков, Дедов Морозов и других сказочных героев. Просто послойно расположить разноцветные конфетки внутри прозрачных конусов, а снаружи приклеить носик-глазки-ручки-ножки-рожки.
- Лайфхак 5. Карамельные олени
Всем известный карамельный посох Санты может превратиться в волшебного оленя. Запаситесь кусочками пушистой синельной проволоки для рожек и самоклеящимися глазками.
- Лайфхак 6. Сладкие лошадки
Умеете вязать ? Тогда вам не составит труда сделать целый табун лошадей все из тех же крючковатых карамелек.
- Лайфхак 7. Шоколадная техника
Причудливые и разнообразные формы конфет можно использовать как детали конструктора . Тут и круглые, и квадратные, и продолговатые – все они сгодятся на изготовление машин, тракторов, самолетов и паровозиков.
- Лайфхак 8. Санки Деда Мороза
Это целая конфетная композиция ! В основе всей конструкции – плитка шоколада на леденцах-полозьях, а сверху гора сладких подарков от щедрого Деда Мороза.
- Лайфхак 9. Шоколадные гномики
На круглые конфетки в виде трюфелей нацепите красивые фетровые или бумажные колпачки и приклейте глазки. С ними можно наиграться, придумав целые сказочные сюжеты.
- Лайфхак 10. Яркие ангелочки
Пакетики ярких Skittles с помощью бантиков и тесьмы превращаются в милых ангелков.
- Лайфхак 11. Конфетные елочки
Вот такие нарядные новогодние красавицы получаются, если соединить несколько конфеток в зеленой фольге. А для яркости украсьте их разноцветными пайетками.
- Лайфхак 12. Сладкие елки
Другой вариант – спрятать конфетку в бумажный трафарет, к примеру – в ветвистую и пушистую елочку.
- Лайфхак 13. Прикольные олени
Chupa Chups и прикольные мордашки, вырезанные из разноцветной бумаги – чем не подарок под новогоднюю елочку? Сделайте, к примеру, оленей Санты с большими и сладкими носами.
Ранее мы рассказывали, как сделать съедобные ароматные и пряные елочные игрушки.