Как сделать новогодние игрушки своими руками: ТОП-10 ярких идей с фото

Пусть на Новый год-2022 ваша елка будет самой нарядной и оригинальной: украсьте ее самодельными игрушками.

Как сделать елочные игрушки на Новый год 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Близится Новый год 2022. Самое время начинать к нему готовиться, продумывать наряды, подарки, украшения и оформление дома для праздничной встречи.

Предлагаем вам множество идей, как можно сделать новогодние игрушки и елочные украшения своими руками из доступных материалов. Обязательно привлекайте детей к творческому процессу, они наверняка придумают и подскажут интересные варианты, как украсить дом на Новый год-2022.

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Как сделать елочные игрушки: лайфхаки

Лайфхак 1. Ароматные украшения

Как сделать елочные игрушки / Фото: pinterest

Новый год у многих людей ассоциируется с пряным и цитрусовым ароматом . Вам понадобится несколько плодов с ярким насыщенным цветом: оранжевый или красный апельсин, можно взять небольшой красный грейпфрут, желтый лайм с зеленой кожурой, лимон. Тонко порежьте фрукты и украсьте специями – гвоздикой, бадьяном, анисом, корицей. Высушите их в духовке или естественным путем, а затем нанижите на нитки и развесьте на елке или по всему дому.

Лайфхак 2. Цитрусовые игрушки

Как сделать елочные игрушки / Фото: pinterest

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Другой вариант – более экономный и рациональный. Мякоть можно съесть , а вот кожуру предварительно аккуратно очистите с плодов, вырежьте из нее красивые фигурки, положите под пресс и высушите. А затем можно украшать елку или сделать целые гирлянды.

Лайфхак 3. Бумажные звездочки

Как сделать елочные игрушки / Фото: pinterest

А еще снежинки, цветочки и другие интересные фигурки можно сделать, складывая полоски бумаги в гармошку , вырезая узоры и соединяя по кругу с помощью клея, скотча или нитки. Комбинируйте разные цвета и фактуры, а также не забывайте о бусинках, пайетках и блестках.

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Лайфхак 4. Пробковые елочки

Как сделать елочные игрушки / Фото: pinterest

Если у вас есть привычка не выбрасывать винные пробки , то теперь их можно использовать в творчестве. Порежьте пробку на несколько кружочков, склейте между собой, обвяжите веревкой и украсьте бантом – вот и готова миниатюрная елочка.

Лайфхак 5. Деревянные лыжи

Как сделать елочные игрушки / Фото: pinterest

Для изготовления этого миниатюрного спортивного инвентаря вам понадобятся палочки от мороженого и зубочистки , а также немного новогодней фурнитуры для украшения. Раскрасьте лыжи, нарисуйте снежинки, приклейте петельки для палок и можно вешать на елку.

Лайфхак 6. Катушки пожеланий

Как сделать елочные игрушки / Фото: pinterest

Напишите много теплых, светлых, радостных и приятных новогодних пожеланий, можно даже заготовить их целые рулоны – для каждого члена семьи. А затем намотайте на катушки от ниток и развесьте на елке.

Лайфхак 7. Символ года

Как сделать елочные игрушки / Фото: pinterest

На праздничной елке, конечно же, должен быть символ 2022 года Тигр . Пусть даже и самый крошечный. Если вы дружите с крючком и нитками – это дело одного вечера. Проще всего обвязать шарик, но можно и найти другую схему вязания.

Лайфхак 8. Новогодние шишки

Как сделать елочные игрушки / Фото: pinterest

Вам даже делать практически ничего не нужно – природа все придумала сама ! Возьмите шишки, нарядите их разноцветными шариками – из пластика, бумаги, бусинок, ниток или войлока. Такие елочки можно развесить на большую елку или установить на подставку и поставить на полочку.

Лайфхак 9. Вышитые игрушки

Как сделать елочные игрушки / Фото: pinterest

Елку можно нарядить даже вышивкой. Главное – эффектно ее оформить . Сделайте для вышитой картинки миниатюрную рамочку в виде окошка и для натуральности посыпьте снежинками-пенопластом.

Лайфхак 10. Звезды мотанки

Как сделать елочные игрушки / Фото: pinterest

Теплые, нежные, мягкие елочные игрушки изготавливаются очень просто. Из картона вырежьте основу, а затем намотайте на нее побольше ниток. Можно распустить старый свитер или ненужный шарф. Звездочки можно сделать одинаковыми по размеру или разными, пестрыми или же однотонными, с украшениями и без.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.