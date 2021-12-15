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Как сделать плоскую елку на Новый год 2022: ТОП-12 замечательных идей

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
15 декабря, 18:41
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Креативную елку можно сделать из ткани, игрушек, книжек, дождика и даже фотографий: смотрите как.
Как сделать плоскую елку
Как сделать плоскую елку / Фото: Коллаж: Сегодня

Мало места, негде развернуться , а еще поставить стол, рассадить гостей и развлечь детей? Но ведь все равно хочется, чтобы в доме присутствовал символ новогодних праздников, не правда ли?

Предлагаем вам нарядить елку не простую, а плоскую – она не займет лишних сантиметров в квартире, зато создаст новогоднее настроение . Как сделать это креативно и весело, читайте в наших лайфхаках.

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Ранее мы уже рассказывали, как оформить мандаринами Новый год 2022, а также, как сделать новогодние игрушки для веселого и радостного праздника.

А сейчас предлагаем посмотреть и вдохновиться идеями оригинального изготовления новогоднего дерева своими руками , которое можно просто повесить на стену, без проблем отодвинуть, переставить или даже сложить.

Как сделать плоскую елку: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Елка из ткани

Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest
Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest

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Это совершенно безопасный вариант, который просто идеален, если в доме есть ребенок или кошка. Ничего не упадет и не разобьется, а все детали мягкие и пушистые. На тканевую основу просто нацепите фетровые игрушки с помощью пуговиц или липучек.

  • Лайфхак 2. Книжная елочка

Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest
Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest

В доме много книг? На время новогодних праздников они могут принести не только знания, но и эстетическую пользу. Сложите книги стопкой на полу, украсьте шариками и гирляндами.

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  • Лайфхак 3. Елка-шкаф

Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest
Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest

Другой вариант использования книг – под елку можно креативно замаскировать целый книжный шкаф . Расположите в нем книги так, чтобы создавалась видимость елочки.

  • Лайфхак 4. Елка из хвои

Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest
Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest

Возможно, гости даже не заметят подмены. Не всю елку, а несколько хвойных веточек хватит для того, чтобы декорировать стену в новогоднем стиле. Атмосферности празднику добавят шарики.

  • Лайфхак 5. Елка из дождика

Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest
Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest

Ту же функцию выполнит праздничный яркий дождик . Выложите из него на стене зигзаги, дополните гирляндами и игрушками.

  • Лайфхак 6. Елка из веточек

Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest
Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest

А вот какая красавица получается из обыкновенных палочек и веточек, подвешенных на нитке и обмотанных яркой гирляндой. Как вариант украсьте такую елку ароматными и съедобными игрушками.

  • Лайфхак 7. Елка-рамка

Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest
Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest

Очень модная сейчас треугольная елочка, сделанная в виде простой рамки. А внутри на стержнях или нитках развешиваются елочные игрушки.

  • Лайфхак 8. Елка из втулок

Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest
Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest

Как насчет плоской елочки из бумажных втулок ? Картонные цилиндры от туалетной бумаги и кухонных полотенец – просто незаменимый строительный материал! Покрасьте из в зеленый цвет и склейте между собой, выложив пирамиду. А в каждую ячейку можно положить шарик или гостинец.

  • Лайфхак 9. Игрушечная елка

Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest
Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest

Игрушечная – не потому что маленькая, а потому что выложена из игрушек . Сделайте ее вместе с ребенком. При желании усложните процесс, дав задание малышу выбрать игрушки только зеленого цвета.

  • Лайфхак 10. Фотоелка

Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest
Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest

Нет ни места, ни игрушек, ни гирлянд? Сделайте елку из фотографий . Это очень просто – расположите любимые фотки на стене в форме новогоднего деревца, а сверху прицепите звездочку или бантик. Душевность семейному празднику обеспечена!

  • Лайфхак 11. Картина

Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest
Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest

Нарисуйте! На бумаге, на полотне, на куске картона или обоев. Красками, карандашами, штампиками или возьмите готовые фотообои с хвойным деревом. А игрушки также можно нарисовать или же развесить настоящие.

  • Лайфхак 12. Елка из угла

Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest
Как сделать плоскую елку / Фото: pinterest

Гениально простой и креативный вариант новогоднего декора в квартире можно сделать из обыкновенного угла.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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