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Как сделать прикольную выдвижную валентинку: пошаговая инструкция с фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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7 февраля, 18:47
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Вы можете вместе с любимым посмеяться над веселой идеей поздравительной открытки и придумать новые.
Как сделать выдвижную валентинку на День влюбленных: лайфхаки с фото
Как сделать выдвижную валентинку на День влюбленных: лайфхаки с фото / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

В канун Дня святого Валентина, который все влюбленные празднуют 14 февраля , мы предлагаем включить фантазию, приложить руки и вложить частицу своих чувств в романтический подарок.

Ранее мы уже рассказывали, как сделать крутящуюся валентинку с разноцветным сердечком. А сейчас поделимся новыми идеями и пошаговой инструкцией, как изготовить прикольную валентинку – но не простую, а интерактивную.

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Как сделать выдвижную валентинку: лайфхак

  • Как сделать валентинку: шаг 1.

Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Возьмите прямоугольный лист цветной плотной бумаги или картона , который станет основой будущей открытки. Расположите его горизонтально.

  • Как сделать валентинку: шаг 2.

Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

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По центру листа сделайте аккуратную прорезь .

  • Как сделать валентинку: шаг 3.

Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Из плотной бумаги другого цвета вырежьте сердечко . По высоте оно должно быть меньше, чем открытка.

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  • Как сделать валентинку: шаг 4.

Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Проведите посередине сердечка зигзагообразную линию и аккуратно разрежьте.

  • Как сделать валентинку: шаг 5.

Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Правую половинку сердечка наклейте на открытку справа от прорези.

  • Как сделать валентинку: шаг 6.

Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Вырежьте полоску бумаги немного длиннее, чем ширина открытки.

  • Как сделать валентинку: шаг 7.

Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Положите полоску под прорезь в открытке и аккуратно приклейте на нее левую половинку сердечка так, чтобы клей не замазал саму открытку.

  • Как сделать валентинку: шаг 8.

Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Переверните открытку, смажьте клеем основу так, чтобы не задеть движущуюся полоску . Приклейте с изнанки лист бумаги, совпадающий по размеру с открыткой.

  • Как сделать валентинку: шаг 9.

Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Теперь потяните за полоску : половинки сердечек начнут сближаться. А в образовавшемся окошке можете написать слова любви или прикольные пожелания.

  • Как сделать валентинку: шаг 10.

Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Валентинка готова ! Теперь вы вместе можете придумать, какие еще половинки можно соединить.

Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

К примеру, не только сердечки, но и самих влюбленных .

Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Как сделать валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, что подарить любимой девушке на День Валентина-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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