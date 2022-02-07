Как сделать прикольную выдвижную валентинку: пошаговая инструкция с фото

В канун Дня святого Валентина, который все влюбленные празднуют 14 февраля , мы предлагаем включить фантазию, приложить руки и вложить частицу своих чувств в романтический подарок.
Ранее мы уже рассказывали, как сделать крутящуюся валентинку с разноцветным сердечком. А сейчас поделимся новыми идеями и пошаговой инструкцией, как изготовить прикольную валентинку – но не простую, а интерактивную.
Как сделать выдвижную валентинку: лайфхак
- Как сделать валентинку: шаг 1.
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Возьмите прямоугольный лист цветной плотной бумаги или картона , который станет основой будущей открытки. Расположите его горизонтально.
- Как сделать валентинку: шаг 2.
По центру листа сделайте аккуратную прорезь .
- Как сделать валентинку: шаг 3.
Из плотной бумаги другого цвета вырежьте сердечко . По высоте оно должно быть меньше, чем открытка.
- Как сделать валентинку: шаг 4.
Проведите посередине сердечка зигзагообразную линию и аккуратно разрежьте.
- Как сделать валентинку: шаг 5.
Правую половинку сердечка наклейте на открытку справа от прорези.
- Как сделать валентинку: шаг 6.
Вырежьте полоску бумаги немного длиннее, чем ширина открытки.
- Как сделать валентинку: шаг 7.
Положите полоску под прорезь в открытке и аккуратно приклейте на нее левую половинку сердечка так, чтобы клей не замазал саму открытку.
- Как сделать валентинку: шаг 8.
Переверните открытку, смажьте клеем основу так, чтобы не задеть движущуюся полоску . Приклейте с изнанки лист бумаги, совпадающий по размеру с открыткой.
- Как сделать валентинку: шаг 9.
Теперь потяните за полоску : половинки сердечек начнут сближаться. А в образовавшемся окошке можете написать слова любви или прикольные пожелания.
- Как сделать валентинку: шаг 10.
Валентинка готова ! Теперь вы вместе можете придумать, какие еще половинки можно соединить.
К примеру, не только сердечки, но и самих влюбленных .
Ранее мы рассказывали, что подарить любимой девушке на День Валентина-2022.