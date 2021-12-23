Как сделать Рождественского ангела: множество идей и фото для вдохновения

Если вы любите творчество , то уже наверняка приступили к изготовлению новогодних украшений, придумали, как нарядить елку, заготовили ароматные и пряные елочные игрушки, вырезали снежинки из бумаги и сделали еще массу полезных и приятных дел, готовясь к встрече Нового года 2022.
Предлагаем вам поселить на елке рождественского ангелочка – обязательного спутника новогодних праздников. Пусть он благословляет, радует и украшает ваш дом. Есть множество интересных техник и оригинальных идей, как сделать такую куколку из подручных средств – смотрите фото, вдохновляйтесь и творите с удовольствием.
Как сделать рождественского ангела: лайфхаки
- Лайфхак 1. Мотанка
Далее по теме
Эта украинская техника изготовления кукол-мотанок отлично подходит и для рождественского ангела. Возьмите белые или светлые нитки.
- Лайфхак 2. Нитки
Льняные нитки и мешковина смотрятся естественно и органично. Ими можно обмотать заготовки и декорировать кружевами.
- Лайфхак 3. Салфетки
Очень простой в изготовлении, но милый ангелок получается из ажурных салфеток – как бумажных, так и тканевых.
- Лайфхак 4. Оберточная бумага
Остатки подарочной бумаги пригодятся и в этом случае, помимо декорирования блокнотов, фотоальбомов и подарков. Просто сложите гармошкой разноцветные листочки.
- Лайфхак 5. Ноты
Другой вариант использования бумаги – сделать "музыкальных" ангелов из страниц с нотами .
- Лайфхак 6. Лоскуты
Таких стильных и уютных ангелков можно сделать, если вы дружите с ниткой и иглой. Лоскутное шитье – отличная техника.
- Лайфхак 7. Шишки
Из шишек можно сделать не только свечи и венки, но и такую очаровательную рождественскую фигурку .
- Лайфхак 8. Проволока
Из мохнатой и пушистой яркой проволоки очень просто и быстро сделать контур ангелочка.
- Лайфхак 9. Бантик
Вот какой нежнейший и легчайший ангелок из капрона и огранзы спустился на еловую ветку.
- Лайфхак 10. Бусинки
Эффектный, почти драгоценный ангелок рождается в руках мастерицы из бусинок, бисеринок, стекляруса, камешков.
- Лайфхак 11. Конфеты
А таким сладким карамельным или шоколадным добрым крылатым вестникам очень обрадуются дети .
- Лайфхак 12. Дерево
Дерево – прекрасный материал для творчества. Здесь вам пригодятся аккуратно склеенные и покрашенные в белый цвет палочки от мороженого .
- Лайфхак 13. Ракушка
Если у вас еще с лета остались ракушки – из них тоже можно сделать ангелочков. Немного бусинок и фурнитуры оживят сказочную фигурку.
- Лайфхак 14. Рисунок
И наконец, ангела можно просто нарисовать на бумаге, раскрасить, дополнить витиеватым орнаментом и вырезать.
Ранее мы рассказывали, как использовать битые елочные игрушки: оригинальные идеи с фото.