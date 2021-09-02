Как сделать закладки для книг: ТОП-10 ярких идей с фото

Даже в такой серьезной, на первый взгляд, вещи, как закладки для учебника, есть место творчеству. Предлагаем вам разнообразить школьные будни своих детей и вдохновиться полезным, веселым и прикольным творчеством.
Читайте лайфхаки, смотрите фото, придумывайте свои варианты и проводите больше времени с детьми.
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Как сделать закладки для книг: лайфхаки
- Лайфхак 1. Пакетики чая
Заложить книжку удобно ниткой . Посмотрите, какие можно сделать оригинальные закладки, имитирующие чашки с заварными пакетиками.
- Лайфхак 2. Шитые цветы
Закладки не обязательно должны быть бумажными. К примеру, сшейте из фетра яркие цветы, пришейте на место сердцевинок пуговицы, а украсить такие полоски можно крупными стежками контрастной нитки.
- Лайфхак 3. Осенние мотивы
Раз за окном осень, можно сделать закладки из природных материалов , к примеру, желудей, каштанов или орехов.
- Лайфхак 4. Пушистые помпоны
Вот какие разноцветные и веселые книги получаются на полке. Даже если читать не хочется, рука все равно потянется к мягкому помпончику .
- Лайфхак 5. Книжка на застежке
Чтобы добраться до нужной страницы, придется немного потрудиться – повозиться с пуговицами и расстегнуть книжку.
- Лайфхак 6. Веселые завитки
Чтобы сделать такие прикольные закладки, понадобятся деревянные палочки от мороженого, разноцветные полоски бумаги и немного сноровки в технике квиллинг .
- Лайфхак 7. Взрывные скрепки
Обсудить прочитанную страничку можно с веселой глазастой скрепкой. А чтобы ее оживить , возьмите несколько цветных ниток, скотч и глазки. Так уроки учить гораздо веселее.
- Лайфхак 8. Неугомонные птички
Возьмите тонкий пластик или плотный картон и вырежьте из него птичек. По центру можно сделать прорези в виде крылышек – ими удобно цепляться за страницу , на которой вы читаете.
- Лайфхак 9. Участники книги
Подберите прикольные фотки со своими детьми , вырежьте и приклейте на полоску прозрачного пластика, а к рукам прикрепите ниточки. А теперь отправляйте своего ребенка в книжку, и пусть он станет участником повествования.
- Лайфхак 10. Прикольные уголки
Простая техника оригами настолько захватывающая, что, начав с первого уголка, вы уже не сможете остановиться. Можно даже устроить флэш-моб, у кого в классе получится самый прикольный или страшный уголок-закладка.
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