Как украсить бокалы на Новый год-2022: ТОП-7 вариантов с фото

До Нового года-2022 остается всего пару недель, но вы еще успеете все подготовить к нарядному и праздничному застолью . Ранее мы рассказывали, как креативно украсить елку на Новый год. А еще, как своими руками сделать новогодние игрушки для веселого и радостного праздника.
А сегодня предлагаем вам творчески подойти к украшению посуды на Новый год . Как прозрачные и скучноватые бокалы превратить в произведение искусства, чем их оживить и добавить праздничности, читайте наши лайфхаки и смотрите фото.
Как украсить бокалы на Новый год: лайфхаки
- Лайфхак 1. Рисунки
Далее по теме
Готовые новогодние бокалы – красивы, но не так интересны. Гораздо увлекательнее создать собственный неповторимый сюжет на праздничной посуде. Для этого, помимо фантазии, вам понадобятся акриловые, витражные или контурные краски, а также специальные маркеры для стекла или лак для ногтей. Прежде чем приступать к оформлению, обезжирьте стекло. И не наносите рисунок выше 2 см до края, иначе из них будет неудобно пить. Маркеры по стеклу сохнут сутки, а акриловые и витражные краски требуют тепловую обработку: бокалы поставьте в холодную духовку, а затем нагрейте до 130-150 градусов в течение получаса.
- Лайфхак 2. Блестки
Нанесите тонкий слой клея на обезжиренное стекло , уменьшая количество клея по мере приближения к верхушке бокала. Посыпьте блестками, держа бокал над бумагой или тарелкой. А для надежности закрепите блестки, покрыв их Mod Podge и оставьте до полного высыхания.
- Лайфхак 3. Надписи
Можно ограничиться блестками на ножках, а сами фужеры оформить мотивирующими и прикольными надписями . Это можно сделать акриловыми красками, контурами или же приклеить готовые варианты наклеек.
- Лайфхак 4. Ленты
Самый безобидный способ украсить посуду – это просто обвязать ее красивыми лентами , нитками или тесьмой. Выбирайте цветовую гамму, которая сочетается со скатертью и салфетками. Чтобы усложнить узор, воспользуйтесь техникой макраме или канзаши. После праздника вы просто снимаете мишуру, и бокалы будут готовы к новым "приключениям" и оформлению.
- Лайфхак 5. Трафареты
Еще одно простейшее украшение – это вырезанные из бумаги или пластика прикольные тематические фигурки , закрепленные на краю бокалов. Они надеваются и снимаются мгновенно.
- Лайфхак 6. Декупаж
Если вы дружите с техникой декупажа – у вас просто вагон возможностей, как декорировать новогодние бокалы. Остается лишь выбрать наиболее понравившиеся салфетки для декупажа , загрунтовать стекло, наклеить картинку на бокал, замаскировать края акриловыми красками, грунтом добавить объем и фактуру, посыпать блестками, вскрыть лаком и дать высохнуть.
- Лайфхак 7. Бусины
Гораздо более кропотливая, но увлекательная и творческая работа – это создание композиций из бусинок, бисера, страз, камешков, которые наклеиваются на стекло. Получается настоящее произведение искусства.
Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.