Как украсить елку на Новый год 2022: ТОП-10 классных идей с фото

Модно, креативно, прикольно и весело – наряжаем елку на Новый 2022 год Тигра для праздничного настроения.

Как нарядить елку на Новый год / Фото: Коллаж: Сегодня

Близится Новый год 2022 Черного Тигра. Люди потихоньку начинают к нему готовиться, покупают подарки, придумывают себе новогодние наряды, оформляют декор квартиры, делают новогодние игрушки для веселого и радостного праздника. Самое время продумать, как нарядить елку .

Мы собрали для вас интересные и необычные идеи с фото , как можно украсить новогоднюю елочку. Смотрите, придумывайте, наряжайте и встречайте счастливый Новый год 2022.

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Как украсить елку на Новый год: лайфхаки

Лайфхак 1. Ленты и банты

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

В последнее время стало модным наряжать елку в ткань . Ленты, широкая тесьма или полоски органзы, сложенные бантами или петлями, эффектно смотрятся на пушистых еловых лапах. Дерево обматывают целым рулоном вдоль, поперек или по диагонали.

Лайфхак 2. По минимуму

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

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Если вы приверженцы живой елки, и вам досталась настоящая красавица – ровная, стройная и пушистая, то нет смысла отягощать ее игрушками. Нарядите елочку по минимуму , чтобы мишура не закрывала ее естественную красоту. Можно вообще обойтись одной гирляндой.

Лайфхак 3. Много игрушек

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

Как альтернатива минимализму можно украсить елку так, что за игрушками практически не будет видно самой елки. Такой вариант декора подходит тем, у кого очень много любимых игрушек , которые хочется достать из ящика или же слишком маленькая елка.

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Лайфхак 4. Цветущая елка

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

Зимой цветы? А почему бы и нет! Елка, украшенная цветами , смотрится свежо, интересно и совершенно необычно.

Лайфхак 5. Елка-гном

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

Видимо, у реализаторов такой скоростной идеи украшения елки оставались считанные минуты до Нового года. А потому ее даже толком не успели распаковать. Зато получился креативный и милый сказочный персонаж .

Лайфхак 6. Елка-леди

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

Другая веселая идея – на время праздников сделать елку из манекена . Платье и прическу оформить зелеными ветками, шариками, гирляндами и другими елочными игрушками.

Лайфхак 7. Креативная елка

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

Еще один прикольный вариант наряда елки запечатлен вместе с процессом: игрушки как будто сами сыплются из бездонной торбы на новогоднее деревце.

Лайфхак 8. Ароматная елка

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

Новый год у многих людей ассоциируется с приятным ароматом цитрусовых . Чтобы в доме пахло апельсинами и любимыми пряностями – нарядите елку сушеными колечками цитрусовых, которые легко сделать своими руками. А еще добавьте специи – корицу, бадьян, анис.

Лайфхак 9. Съедобные украшения

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

Нарядите елочку не традиционными игрушками, а пряниками, крендельками, печеньем, конфетами, орехами, цитрусовыми, яблоками и сухофруктами. Таким угощениям особенно обрадуются дети. А к концу новогодних праздников ее не нужно будет разбирать – все украшения уже съедят .

Лайфхак 10. В одном стиле

Как украсить елку на Новый год / Фото: pinterest

Можно украсить елку одинаковыми игрушками . К примеру, только шарами, только шишками, одними гирляндами или только одним цветом. А в год Тигра пусть это будут полосатые и пятнистые шарики кошачьей расцветки.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.