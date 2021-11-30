Как украсить елку на Новый год 2022: ТОП-10 классных идей с фото

Близится Новый год 2022 Черного Тигра. Люди потихоньку начинают к нему готовиться, покупают подарки, придумывают себе новогодние наряды, оформляют декор квартиры, делают новогодние игрушки для веселого и радостного праздника. Самое время продумать, как нарядить елку .
Мы собрали для вас интересные и необычные идеи с фото , как можно украсить новогоднюю елочку. Смотрите, придумывайте, наряжайте и встречайте счастливый Новый год 2022.
Как украсить елку на Новый год: лайфхаки
- Лайфхак 1. Ленты и банты
Далее по теме
В последнее время стало модным наряжать елку в ткань . Ленты, широкая тесьма или полоски органзы, сложенные бантами или петлями, эффектно смотрятся на пушистых еловых лапах. Дерево обматывают целым рулоном вдоль, поперек или по диагонали.
- Лайфхак 2. По минимуму
Если вы приверженцы живой елки, и вам досталась настоящая красавица – ровная, стройная и пушистая, то нет смысла отягощать ее игрушками. Нарядите елочку по минимуму , чтобы мишура не закрывала ее естественную красоту. Можно вообще обойтись одной гирляндой.
- Лайфхак 3. Много игрушек
Как альтернатива минимализму можно украсить елку так, что за игрушками практически не будет видно самой елки. Такой вариант декора подходит тем, у кого очень много любимых игрушек , которые хочется достать из ящика или же слишком маленькая елка.
- Лайфхак 4. Цветущая елка
Зимой цветы? А почему бы и нет! Елка, украшенная цветами , смотрится свежо, интересно и совершенно необычно.
- Лайфхак 5. Елка-гном
Видимо, у реализаторов такой скоростной идеи украшения елки оставались считанные минуты до Нового года. А потому ее даже толком не успели распаковать. Зато получился креативный и милый сказочный персонаж .
- Лайфхак 6. Елка-леди
Другая веселая идея – на время праздников сделать елку из манекена . Платье и прическу оформить зелеными ветками, шариками, гирляндами и другими елочными игрушками.
- Лайфхак 7. Креативная елка
Еще один прикольный вариант наряда елки запечатлен вместе с процессом: игрушки как будто сами сыплются из бездонной торбы на новогоднее деревце.
- Лайфхак 8. Ароматная елка
Новый год у многих людей ассоциируется с приятным ароматом цитрусовых . Чтобы в доме пахло апельсинами и любимыми пряностями – нарядите елку сушеными колечками цитрусовых, которые легко сделать своими руками. А еще добавьте специи – корицу, бадьян, анис.
- Лайфхак 9. Съедобные украшения
Нарядите елочку не традиционными игрушками, а пряниками, крендельками, печеньем, конфетами, орехами, цитрусовыми, яблоками и сухофруктами. Таким угощениям особенно обрадуются дети. А к концу новогодних праздников ее не нужно будет разбирать – все украшения уже съедят .
- Лайфхак 10. В одном стиле
Можно украсить елку одинаковыми игрушками . К примеру, только шарами, только шишками, одними гирляндами или только одним цветом. А в год Тигра пусть это будут полосатые и пятнистые шарики кошачьей расцветки.
Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.