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Как встретить Новый год 2022: прикольный сценарий праздника с семьей и друзьями

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
28 декабря, 18:46
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Веселые идеи новогодних развлечений, игр и конкурсов для большой и маленькой компании, чтобы никто не заскучал
Как встретить Новый год 2022: сценарии праздника
Как встретить Новый год 2022: сценарии праздника / Фото: Коллаж: Сегодня

На пороге Новый год 2022, который важно встретить классно, позитивно, весело и дружно. Ведь все знают: как встретишь год, так его и проведешь !

Мы подготовили для вас много интересных идей , как развлечь взрослых и детей и развеселить даже самых серьезных гостей на Новый год.

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Как организовать праздник на Новый год: лайфхаки игр и развлечений

  • Лайфхак 1. Еловый квест

Как встретить Новый год / Фото: pinterest
Как встретить Новый год / Фото: pinterest

Уже с самого порога пусть ваши гости не расслабляются, а знают, что попали на новогоднюю вечеринку. Развесьте в коридоре дождики и гирлянды , через которые придется добираться до гостиной, чтобы ничего не порвать и не поломать. Всех победителей ждет приз – праздничный стол.

  • Лайфхак 2. Новогодний тост

Как встретить Новый год / Фото: pinterest
Как встретить Новый год / Фото: pinterest

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Чем больше выпьют гости, тем сложнее будет пройти этот конкурс. Налейте полный бокал вина (а детям – сока), раскатайте рулон туалетной бумаги и поставьте бокал на край. Задача играющих – подтянуть к себе за бумагу напиток. Прикол в том, что если бумага намокнет, то она тут же порвется, и бокал не сдвинется с места.

  • Лайфхак 3. Снежки

Как встретить Новый год / Фото: pinterest
Как встретить Новый год / Фото: pinterest

Устроить веселые новогодние конкурсы можно, даже если у вас нет игр или специальных приспособлений. Возьмите пластиковые стаканчики, нарисуйте на них зимнюю тематику и постройте стенку. Кто разобьет эту ледяную гору снежком, скатанным из салфеток, тот и победитель!

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  • Лайфхак 4. Похититель Нового года

Как встретить Новый год
Как встретить Новый год / Фото: Pinterest

Среди гостей выбирают похитителя Нового года. Все гости закрывают глаза, а похититель входит в комнату и крадет три новогодних предмета , к примеру, часы, шарик с елки, корзинку мандарин со стола. После этого все гости должны отгадать, что именно украл злодей. Побеждает гость, который первый заметит пропажи.

  • Лайфхак 5. Влюбленная парочка

Как встретить Новый год / Фото: pinterest
Как встретить Новый год / Фото: pinterest

Играющим завязывают глаза и пускают водить хоровод вокруг елочки. Их задача встретиться и поцеловаться под бурные аплодисменты зрителей.

  • Лайфхак 6. Наряди елочку

Как встретить Новый год / Фото: pinterest
Как встретить Новый год / Фото: pinterest

Любимая игра детей. Но и подвыпившие взрослые не прочь вспомнить детство. Для этого вам понадобится мишура и "жертва", которую наряжают в новогоднюю елочку . Можно разбиться на команды: у кого елка красивее или креативнее (взрослый вариант – сексуальнее), тот и победил.

  • Лайфхак 7. Бригада снеговиков

Как встретить Новый год / Фото: pinterest
Как встретить Новый год / Фото: pinterest

Вот чем можно занять детей на полвечера! Выдайте им по рулону белой туалетной бумаги . Прикольно получается, если играющие разбиваются на пары и наряжают друг друга одновременно. Побеждает пара, которая первой стала относительно похожа на снеговиков.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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