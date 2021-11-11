Каким будет 2022 год Водяного Тигра

Что принесет Черный Водяной Тигр, каким будет Новый год 2022 и чего нам ждать в различных сферах жизни.

Что принесет 2022 год Тигра / Фото: Коллаж: Сегодня

Грядущий Новый 2022 год придет к нам под знаком Черного (Синего) Водяного Тигра, согласно китайскому гороскопу. 1 февраля он сменит Белого Металлического Быка и продлится менее года – до 23 января 2023-го.

2022 год Черного Тигра: характеристика знака

На Востоке Тигр наделен такими качествами, как сила, мощь, благородство , но наряду с этим – вспыльчивость и опасность, хотя его нельзя отнести к злым животным. От этого знака можно ожидать великих свершений, но и не менее великих ошибок.

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Тигр характеризуется импульсивностью, непреклонностью, непредсказуемостью . Так что аналогичные события могут происходить и в 2022 год – время его правления. По своей природе Тигр – хищник, который охотится на более слабых и медлительных представителей животного мира. Отсюда вывод – никакого проявления слабости.

А вот благодаря действию Водной стихии 2022 года, которая способствует лучшему общению и коммуникации, агрессивный характер Тигра заметно смягчается и умиротворяется.

Что ждать от года Водяного Тигра

Новый 2022 год Тигра , согласно китайскому гороскопу, принесет много необычных, ярких и интересных событий.

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Тигр способен активизировать в людях энергию, оптимизм и энтузиазм . Повышается стрессоустойчивость. Мы станем меньше переживать по поводу неприятностей и кризисов. И благодаря этому почувствуем в себе силы для преодоления и решения многих жизненно важных вопросов.

После угрюмого, трудолюбивого и уравновешенного Быка резкость и взрывоопасность Тигра проявится в продолжении каких-то перемен и реформирования общественных ценностей, устоявшихся традиций, оптимизации процесса труда, которые были начаты еще до него.

В политической сфере жизни ожидаются кардинальные изменения. Велика вероятность, что у вершин власти появятся свежие силы, люди и идеи . Большое значение в год Тигра будет иметь харизма, симпатия и поддержка социума, сила убеждения, умение не только говорить, но и действовать, стремление к справедливости.

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Однозначно перемены коснутся тех сфер и областей, где до недавнего времени наблюдались застои и долго ничего не происходило. Болота однозначно не будет, на смену тихой воде придут свежие бурлящие потоки .

В аспекте личных отношений, семьи и дома год Тигра, несмотря на свою активность, принесет спокойствие и душевность . Его агрессия направлена наружу, а вот свой дом – это крепость, которую он тщательно охраняет от внешнего негативного воздействия. Тигр – зверь семейный, способный всю жизнь хранить верность своему партнеру и порвать любого, кто посягнет на его счастье.

Черный Тигр любит и ценит финансовую независимость и материальные блага. При этом он не ханжа. Он умеет считать деньги, зарабатывать и разумно тратить их. 2022 год приветствует активных, целеустремленных и деятельных людей . Перед ними откроются отличные возможности заработка и карьерного роста.

При этом особую благосклонность символа 2022 года получат люди, готовые рисковать и ставить на кон все, способные бороться за справедливость и отстаивать свою идею всеми силами .

Ранее мы рассказывали, какой главный цвет 2022 года и в чем встречать Новый год Тигра.