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Календарь благоприятных дней для свадьбы на 2022 год

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
7 октября, 13:32
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Какую дату лучше всего выбрать для бракосочетания в 2022 году – по западному или восточному гороскопу, лунному или церковному календарю, красоте и символичности.
Когда сыграть свадьбу в 2022 году
Когда сыграть свадьбу в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Влюбленные пары, которые в следующем 2022 году планируют пожениться, уже сейчас задумываются, какой день станет самым лучшим для создания семьи. Есть множество способов и методик подбора оптимальной даты для свадьбы.

Благоприятные месяцы свадьбы для всех знаков зодиака в 2022 году

Несмотря на то, что влюбленные сходятся и часто считают себя неделимым целым, каждый из них родился под своей звездой, а потому и счастливые даты для судьбоносных событий у них могут быть разными. Вот какие месяцы в 2022 году наиболее удачны для каждого знака зодиака:

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  • Овен : май, октябрь, ноябрь;
  • Телец : май, август;
  • Близнецы : ноябрь, декабрь;
  • Рак : март, апрель, май, июнь;
  • Лев : апрель, май, июнь, июль;
  • Дева : май, июнь, июль, август, сентябрь;
  • Весы : август, сентябрь, ноябрь, декабрь;
  • Скорпион : июнь, июль, август, октябрь, ноябрь, декабрь;
  • Стрелец : август, ноябрь, декабрь;
  • Козерог : январь, июнь, июль, август;
  • Водолей : февраль, сентябрь, октябрь, ноябрь;
  • Рыбы : июль, сентябрь, ноябрь, декабрь.

Благоприятные месяцы свадьбы по китайскому гороскопу в 2022 году

Наступающий 2022 год придет под знаком Черного Тигра, согласно китайскому гороскопу. На Востоке Тигр – это символ мощи, вспыльчивости и в то же время благородства и силы .

Далеко не всем знакам восточного гороскопа Тигр принесет удачу в семейной жизни, но есть и счастливчики, для которых весь 2022 год – хорошее время для создания семьи. К таким относятся: Кролик, Дракон, Лошадь, Обезьяна, Собака, Свинья .

А вот остальным знакам Тигр будет менее благосклонен, и им следует подходить с осторожностью к выбору месяца свадьбы:

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  • Крыса : февраль, март, апрель, июль, август, декабрь;
  • Бык : апрель, май, июнь, август, ноябрь;
  • Тигр : февраль, июнь, июль, август, сентябрь;
  • Змея : июль, август, сентябрь, ноябрь;
  • Коза : март, апрель, май, сентябрь, октябрь;
  • Петух : апрель, май, июнь, ноябрь, декабрь.

Красивые даты для бракосочетания

По мнению нумерологов, числа имеют важное значение в нашей жизни и напрямую влияют на судьбу людей. Красивые или зеркальные числа в календаре притягивают удачу. Такая дата, зафиксированная в документах, приносит дополнительную радость. Неслучайно такие дни в ЗАГСе пользуются особой популярностью, и в 2022 году это будут:

  • 11.01.2022
  • 02.02.2022
  • 20.02.2022
  • 22.02.2022
  • 30.03.2022
  • 01.11.2022
  • 11.11.2022
  • 20.11.2022
  • 22.11.2022
  • 02.12.2022
  • 12.12.2022
  • 20.12.2022
  • 22.12.2022

Даты праздников для семьи

Разумеется, всегда популярны праздники, посвященные любви и семье. Это зимний праздник всех влюбленных День святого Валентина, 14 февраля , и летний День семьи, любви и верности, 8 июля . Они очень символичны, к тому же впоследствии их сложно забыть даже самым рассеянным людям.

Также для влюбленных бывают дороги дни, связанные с личными событиями и воспоминаниями . К примеру, день знакомства, день первого поцелуя.

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А вот приурочить свадьбу к другим семейным праздникам , к примеру, дню рождения – не слишком удачная идея. Так вы смешаете два в одном и лишите себя лишнего повода собрать гостей на торжество.

Лучшие дни свадьбы по лунному календарю

Лунные дни очень сильно влияют на наше поведение, мысли, чувства и здоровье, а потому положение Луны в выбранный день свадьбы отражается на настроении гостей и молодоженов, а также на прочности будущей семьи. Так что перед подачей заявления будет полезно заглянуть в лунный календарь-2022 и посмотреть на самые подходящие дни для свадьбы:

  • январь : 4, 7, 9, 14, 16, 17;
  • февраль : 2, 4, 6, 9, с 11 по 14;
  • март : 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14;
  • апрель : 3, 8, 10, 11, 15;
  • май : 1, 2, 6, 9, с 12 по 15;
  • июнь : 1, 3, 5, 9, 10, 12, 13;
  • июль : 1, 3, с 10 по 12;
  • август : 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 19;
  • сентябрь : 2, 3, 4, 8, 9, 10, 18, 27, 30;
  • октябрь : 1, 2, 5, с 7 по 9, 28;
  • ноябрь : 1, 4, 6, 7, 8, 25, 28, 29, 30;
  • декабрь : 4, 5, 6, 25, 29, 30.

Даты для венчания в православной церкви

Верующим не принято выбирать даты свадьбы, когда в церкви не проводятся венчания. К таким дням относятся:

  • по вторникам, четвергам и субботам;
  • в многодневные посты-2022: с 7 марта по 23 апреля, с 20 июня по 11 июля, с 14 по 27 августа, 28 ноября по 6 января;
  • двунадесятые, великие, а также храмовые праздники;
  • в дни Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября и Воздвижения Креста Господня 27 сентября.

А вот самыми лучшими и счастливыми днями, согласно церковным канонам, являются: Красная горка, которая в 2022 году приходится на 1 мая , Покров Пресвятой Богородицы 14 октября и дни Казанской иконы Божьей Матери 21 июля и 4 ноября .

Ранее мы рассказывали про главный цвет 2022 года: в чем встречать Новый год Тигра.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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