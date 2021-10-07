Календарь благоприятных дней для свадьбы на 2022 год

Влюбленные пары, которые в следующем 2022 году планируют пожениться, уже сейчас задумываются, какой день станет самым лучшим для создания семьи. Есть множество способов и методик подбора оптимальной даты для свадьбы.
Благоприятные месяцы свадьбы для всех знаков зодиака в 2022 году
Несмотря на то, что влюбленные сходятся и часто считают себя неделимым целым, каждый из них родился под своей звездой, а потому и счастливые даты для судьбоносных событий у них могут быть разными. Вот какие месяцы в 2022 году наиболее удачны для каждого знака зодиака:
- Овен : май, октябрь, ноябрь;
- Телец : май, август;
- Близнецы : ноябрь, декабрь;
- Рак : март, апрель, май, июнь;
- Лев : апрель, май, июнь, июль;
- Дева : май, июнь, июль, август, сентябрь;
- Весы : август, сентябрь, ноябрь, декабрь;
- Скорпион : июнь, июль, август, октябрь, ноябрь, декабрь;
- Стрелец : август, ноябрь, декабрь;
- Козерог : январь, июнь, июль, август;
- Водолей : февраль, сентябрь, октябрь, ноябрь;
- Рыбы : июль, сентябрь, ноябрь, декабрь.
Благоприятные месяцы свадьбы по китайскому гороскопу в 2022 году
Наступающий 2022 год придет под знаком Черного Тигра, согласно китайскому гороскопу. На Востоке Тигр – это символ мощи, вспыльчивости и в то же время благородства и силы .
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Далеко не всем знакам восточного гороскопа Тигр принесет удачу в семейной жизни, но есть и счастливчики, для которых весь 2022 год – хорошее время для создания семьи. К таким относятся: Кролик, Дракон, Лошадь, Обезьяна, Собака, Свинья .
А вот остальным знакам Тигр будет менее благосклонен, и им следует подходить с осторожностью к выбору месяца свадьбы:
- Крыса : февраль, март, апрель, июль, август, декабрь;
- Бык : апрель, май, июнь, август, ноябрь;
- Тигр : февраль, июнь, июль, август, сентябрь;
- Змея : июль, август, сентябрь, ноябрь;
- Коза : март, апрель, май, сентябрь, октябрь;
- Петух : апрель, май, июнь, ноябрь, декабрь.
Красивые даты для бракосочетания
По мнению нумерологов, числа имеют важное значение в нашей жизни и напрямую влияют на судьбу людей. Красивые или зеркальные числа в календаре притягивают удачу. Такая дата, зафиксированная в документах, приносит дополнительную радость. Неслучайно такие дни в ЗАГСе пользуются особой популярностью, и в 2022 году это будут:
- 11.01.2022
- 02.02.2022
- 20.02.2022
- 22.02.2022
- 30.03.2022
- 01.11.2022
- 11.11.2022
- 20.11.2022
- 22.11.2022
- 02.12.2022
- 12.12.2022
- 20.12.2022
- 22.12.2022
Даты праздников для семьи
Разумеется, всегда популярны праздники, посвященные любви и семье. Это зимний праздник всех влюбленных День святого Валентина, 14 февраля , и летний День семьи, любви и верности, 8 июля . Они очень символичны, к тому же впоследствии их сложно забыть даже самым рассеянным людям.
Также для влюбленных бывают дороги дни, связанные с личными событиями и воспоминаниями . К примеру, день знакомства, день первого поцелуя.
А вот приурочить свадьбу к другим семейным праздникам , к примеру, дню рождения – не слишком удачная идея. Так вы смешаете два в одном и лишите себя лишнего повода собрать гостей на торжество.
Лучшие дни свадьбы по лунному календарю
Лунные дни очень сильно влияют на наше поведение, мысли, чувства и здоровье, а потому положение Луны в выбранный день свадьбы отражается на настроении гостей и молодоженов, а также на прочности будущей семьи. Так что перед подачей заявления будет полезно заглянуть в лунный календарь-2022 и посмотреть на самые подходящие дни для свадьбы:
- январь : 4, 7, 9, 14, 16, 17;
- февраль : 2, 4, 6, 9, с 11 по 14;
- март : 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14;
- апрель : 3, 8, 10, 11, 15;
- май : 1, 2, 6, 9, с 12 по 15;
- июнь : 1, 3, 5, 9, 10, 12, 13;
- июль : 1, 3, с 10 по 12;
- август : 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 19;
- сентябрь : 2, 3, 4, 8, 9, 10, 18, 27, 30;
- октябрь : 1, 2, 5, с 7 по 9, 28;
- ноябрь : 1, 4, 6, 7, 8, 25, 28, 29, 30;
- декабрь : 4, 5, 6, 25, 29, 30.
Даты для венчания в православной церкви
Верующим не принято выбирать даты свадьбы, когда в церкви не проводятся венчания. К таким дням относятся:
- по вторникам, четвергам и субботам;
- в многодневные посты-2022: с 7 марта по 23 апреля, с 20 июня по 11 июля, с 14 по 27 августа, 28 ноября по 6 января;
- двунадесятые, великие, а также храмовые праздники;
- в дни Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября и Воздвижения Креста Господня 27 сентября.
А вот самыми лучшими и счастливыми днями, согласно церковным канонам, являются: Красная горка, которая в 2022 году приходится на 1 мая , Покров Пресвятой Богородицы 14 октября и дни Казанской иконы Божьей Матери 21 июля и 4 ноября .
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