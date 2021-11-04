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Казанская икона Божией Матери-2021: значение праздника и эффектные картинки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
4 ноября, 05:10
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Сегодня празднуется чудотворная Казанская икона Божией Матери. Поздравьте в этот день своих родных, любимых и близких людей, друзей, коллег и знакомых.
Казанская икона Божией Матери: картинки и поздравления
Казанская икона Божией Матери: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

4 ноября – один из дней в году, когда в православной церкви празднуется Казанская икона Божией Матери. Не забудьте поздравить с этим днем родных и близких людей, пожелать им здоровья и благополучия.

Издавна Богородице молились об исцелении от многих болезней, избавлении от бед и пожаров, защите от врагов, а еще женщины просили о суженом, благословении свадьбы, рождении детей и семейном счастье.

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В день Казанской иконы Божией Матери мы собрали для вас тематические картинки, яркие открытки, красивые стихи и радостные поздравления в прозе своими словами.

Казанская икона Божьей Матери: поздравления в стихах

***

В день иконы святой Богородицы –
Православное празднество светлое,
Пусть желанья скорее исполнятся,
Воплотятся все мысли заветные.

В твоем сердце пусть мудрость поселится,
Помолись пред священной иконою,
И все беды по ветру развеются,
А в душе будут мир и гармония!

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Казанская икона Божией Матери
Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

***

Иконе Божьей Матери Казанской,
Сегодня посвящаем мы мольбы.
От бед, болезней, горя и ненастий,
Ты нас и наших близких защити.

Мы верим в твою силу и заботу,
Молитву нашу в дар себе прими,
Своею нежностью, любовью и заботой,
Всех тех, кто очень просит, одари.

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Казанская икона Божией Матери
Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

***

Пусть проникает силой вечности
В вас Божья мудрость и любовь, и благодать.
Пусть будет больше человечности,
Добро другим стремитесь даровать!

Казанская икона Божией Матери
Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

***

Сегодня чтим Казанскую икону.
Пусть Богородица хранит тебя.
И колокольным нежным звоном
От счастья пусть поет душа.

Еще желаю я сердечного покоя
И веры крепкой, искренней, большой.
Пусть окружает мир своею красотою
И будет Богородица всегда с тобой.

Казанская икона Божией Матери
Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

Красивые поздравления с Казанской иконой Божьей Матери в прозе

***

Поздравляю с Днем Казанской иконы Божией Матери! Желаю, чтобы под защитой Богородицы все мы наполнялись мудростью Божией, жили в мире и взаимопонимании, любви и чистой вере. Благоволения судьбы, радости и успеха вам каждый день и всю жизнь!

***

С Днем Казанской иконы Божьей Матери! Пусть образ Пречистой Девы сохранит вас от бед, всякого зла и болезней. Желаю мира, тепла, благополучия и здоровья. Пускай Казанская икона станет вашим надежным оберегом!

Казанская икона Божией Матери
Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

***

Пусть ваши сердца будут согреты молитвами близких, в ваших домах царит благодать и покой, пусть ангелы небесные охраняют вас от недугов, хворей и завистников. Да хранит вас Божья Матерь.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре-2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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