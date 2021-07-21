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Казанская икона Божией Матери: тематические картинки и поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
21 июля, 08:18
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Сегодня чтится чудотворная Казанская икона Божией Матери. Отправляйте красивые открытки, картинки и добрые поздравления родным и близким людям.
Казанская икона Божией Матери
Казанская икона Божией Матери / Фото: Depositphotos

Сегодня, 21 июля, православными почитается один из наиболее ценных образов Богородицы – чудотворная Казанская икона Божией Матери. Это день ее обретения в 1579 году.

Этой иконе молятся об исцелении от многих болезней, защите от беды и пожара, избавлении от вражеских нашествий, благословении молодоженам, о рождении детей и семейном благополучии.

В день празднования Казанской иконы Божией Матери мы собрали для вас красивые, мудрые и добрые поздравления, а также картинки, открытки и стихи.

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Казанская икона Божией Матери
Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

Казанская икона Божьей Матери: стихи и поздравления

***

Иконе Божьей Матери Казанской,
Сегодня посвящаем мы мольбы.
От бед, болезней, горя и ненастий,
Ты нас и наших близких защити.

Мы верим в твою силу и заботу,
Молитву нашу в дар себе прими,
Своею нежностью, любовью и заботой,
Всех тех, кто очень просит, одари.

Казанская икона Божией Матери
Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

День Казанской иконы Божьей Матери: пожелания в стихах

***

Сегодня чтим Казанскую икону.
Пусть Богородица хранит тебя.
И колокольным нежным звоном
От счастья пусть поет душа.

Еще желаю я сердечного покоя
И веры крепкой, искренней, большой.
Пусть окружает мир своею красотою
И будет Богородица всегда с тобой.

Казанская икона Божией Матери
Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

Красивое поздравление с Днем Казанской иконы Божьей Матери своими словами

***

С Днем Казанской иконы Божьей Матери! Пусть образ святой Богородицы хранит вас от бед, всякого зла и болезней. Желаю мира, тепла, благополучия и здоровья. Пускай Казанская икона станет вашим надежным оберегом!

Казанская икона Божией Матери
Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

Короткое поздравление с Днем Казанской иконы Божьей Матери

***

Радость нашей жизни – это вера,
В Бога, в человека и в добро.
Пусть не исчисляется размером
Сердце, подарившее тепло!

Казанская икона Божией Матери
Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

Лучшие пожелания в прозе в святой день

***

Пусть ваши сердца будут согреты молитвами близких, в ваших домах царит благодать и покой, пусть ангелы небесные охраняют вас от недугов, хворей и завистников. Да хранит вас Божья Матерь.

Казанская икона Божией Матери
Казанская икона Божией Матери / Фото: Pinterest

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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