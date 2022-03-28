Когда Благовещение-2022: точная дата и значение праздника

В 2022 году праздник Благовещение приходится на середину недели и не будет выходным днем

Праздник Благовещение Пресвятой Богородицы / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Несмотря на свою суровость, Великий пост-2022 привносит в жизнь свои приятные и радостные моменты. В начале апреля наступит светлый день – Благовещение Пресвятой Богородицы .

Это великий двунадесятый праздник , поскольку входит в число двенадцати самых главных церковных дат в году. Когда будет Благовещение в 2022 году, и какое значение имеет праздник, узнайте в нашей статье.

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Благовещение Пресвятой Богородицы-2022: точная дата

В череде весенних церковных праздников Благовещение – непереходящий день , потому что он не зависит от даты Пасхи.

Ежегодно Благовещение Пресвятой Богородицы отмечается в один и тот же день – 7 апреля и в 2022 году приходится на четверг.

Дата объясняется очень просто: между Благовещением и Рождеством Христовым, которое отмечается 7 января, проходит ровно девять месяцев . Это срок, за который женщина вынашивает ребенка.

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Благовещение: значение праздника

Как понятно из названия праздника, Благовещение Пресвятой Богородицы знаменует радостное для всех людей событие. В этот день непорочной Деве Марии ангел сообщил благую весть о скором зачатии и рождении Ею Божественного Младенца .

К Деве Марии явился архангел Гавриил и сказал: " Радуйся Благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами ".

Так святая Мария узнала, что обрела величайшую благодать у Господа – стать Матерью сына Божия .

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Но на удивление Марии о том, как может родиться ребенок у девушки, которая не знает мужа, Гавриил открыл ей Божественную истину: " Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим ".

На эти слова Пресвятая Дева ответила: " Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему ".

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