google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo

Как ухаживать за орхидеей

Как сохранить газон

Как выгодно шопиться

Как заготовить сок

Как разносить обувь

Как вывести пятна
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Сегодня пятница 13-е: особенности самого страшного дня

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
13 августа, 10:39
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Даже в официальной медицине есть термин, обозначающий боязнь пятницы 13-го. Он называется сложным словом – параскаведекатриафобия.
Пятница 13-е: почему все так боятся этого дня
Пятница 13-е: почему все так боятся этого дня / Фото: Unsplash

Этот день многих людей повергает в мистический трепет, даже тех, кто не считают себя излишне суеверными. Почему-то же такое сочетание числа и дня недели издавна считается самым неприятным временем, наполненным опасностями, неприятностями, неудачами и страхами. Чем примечательна пятница, 13 августа, и какие суеверия связаны с этим днем, узнайте в нашей статье.

Реклама

Читайте также гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака.

Пятница 13-е: почему все так боятся этого дня

Пятница 13
Пятница 13 / Фото: Pinterest

Мы так привыкли к страхам, связанным с этим мистическим днем, что уже не задумываемся, откуда они взялись. Тем не менее существует не одна, а несколько версий, почему с этим днем связаны разные неприятности.

Читайте также:

Реклама

Страх перед пятницей 13-м далеко не нов. Наибольшую массовость он получил в начале ХХ века. Нумерологи, исследуя число 13, приписывали ему магическую силу и негативные свойства. Об этом свидетельствует теория о гармонии чисел Пифагора, наделяющая число 13 страхами, пессимизмом и неуверенностью в себе.

По другой версии несчастливость числа 13 объяснялась негативным отношением к нему православия. В церкви число 13 считается сатанинским. На Тайной Вечере с Иисусом Христом предатель Иуда оказался именно тринадцатым человеком. Также в христианстве сильно убеждение, что Сатана был 13-м ангелом.

Тайная вечеря
Тайная вечеря

Страх перед пятницей 13-м усугубился еще и тем, что в этот день недели был казнен Иисус Христос.

По народным поверьям, в пятницу 13-го на шабаш слетаются 12 ведьм, а последним появляется сам Сатана. Этим объясняется название "чертова дюжина".

Боязнь пятницы 13-го имеет и исторические корни

Реклама

Если отвлечься от церковных канонов и народных примет, то немало печальных исторических событий также говорят не в пользу этого дня. К примеру, разгром ордена тамплиеров в пятницу 13-го долго наводил ужас на Европу.

В пятницу 13-го произошло крушение крупнейшей шхуны "Томас У. Лоусон", названной по имени автора книги "Пятница, тринадцатое".

Шхуна Томас У. Лоусон
Шхуна Томас У. Лоусон / Фото: Pinterest

В такой же несчастливый день умер австрийский композитор Арнольд Шенберг, который к тому же страдал трискайдекафобией.

Смотрите видео, что важно знать о пятнице 13-е:

Реклама

Читайте также:

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Напоминалка
ДО КОНЦА ЛЕТА ОСТАЛОСЬ
дней
часов
минут
секунд
Как продлить эффект загара
Простые лайфхаки
Лунный календарь на неделю
9 - 15 августа
Как Луна влияет на нашу жизнь
Если не знаешь "как" просто "хакни"
Хакнуть
Поздравления на все случаи жизни
Для настоящего кулинара
Больше хаков
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять