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Когда будет Вербное воскресенье-2022 году: точная дата и важные традиции

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21 марта, 15:09
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Вход Господень в Иерусалим-2022 неизменно встречается с веточками распустившейся вербы.
Вербное воскресенье 2022: история и традиции
Вербное воскресенье 2022: история и традиции / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Вербное воскресенье – это один из значимых праздников во время Великого поста. Когда наступит Вербное воскресенье в 2022 году, какой смысл этой даты, что у него за история, и на какие традиции стоит обратить внимание в праздник вербы, читайте в нашей статье.

Вербное воскресенье-2022: дата праздника

Ежегодно с понедельника шестой седмицы Великого поста стартует Вербная неделя , которая в 2022 году приходится на период с 11 по 17 апреля. А в последний день этой седмицы наступит красивый православный праздник – Вербное воскресенье.

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Этот день является переходящим , т.е. каждый год он выпадает на разные даты. А все потому что, как и Великий пост, он напрямую зависит от даты Пасхи.

Итак, зная точную дату Пасхи, которая в нынешнем году отмечается 24 апреля , можно просто рассчитать, какого числа будет Вербное воскресенье-2022. Оно наступает ровно за неделю до празднования Воскресенья Христова – 17 апреля .

Вербное воскресенье: история и значение праздника

Другое название Вербного воскресенья – Вход Господень в Иерусалим , поскольку этот церковный праздник посвящен событиям, описанным в Евангелие.

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В этот день Иисус Христос въехал на осле в святой город Иерусалим, где его встретили местные жители как спасителя. Они махали пальмовыми ветвями и кричали "Осанна!"

Таким образом, этот праздник символизирует признание народом Иисуса Мессией, а также вход Сына Человеческого в Рай .

Вербное воскресенье: традиции дня

Народные традиции этого праздника связаны с вербой , которая как раз распускается в этот период. Так что именно верба пришла на замену пальмовым ветвям в наших широтах.

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  • в Вербное воскресенье люди приходили в храмы с букетами вербы ;
  • освященную вербу хранили весь год возле икон как оберег от болезней, сглаза и других напастей;
  • считалось, что верба обладает чудодейственной целебной силой ;
  • если съесть почки вербы , здоровье укрепится, а болезни уйдут;
  • вербовыми веточками кропили жилище и домашний скот ;
  • главная традиция – в Вербное воскресенье нужно легонько хлестать друг друга вербой , чтобы избавиться от хворей.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в марте 2022 года в Украине.

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