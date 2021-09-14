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Когда День учителя-2021 в Украине

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
14 сентября, 19:06
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Когда будет День учителя в Украине в 2021 году и почему каждый год он отмечается в разные дни
/ Фото: Pexels

Ежегодно в начале октября, практически через месяц после Дня знаний, Украина отмечает еще один праздник, посвященный школе, учебе и людям, чья профессия неразрывно связана с этими понятиями – День учителя .

Несмотря на всю серьезность профессии, это добрый, милый и позитивный праздник, который по традиции отмечают не только педагоги, но также родители, дети, студенты и даже те люди, кто давным-давно окончил школу.

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Когда будет День учителя-2021 в Украине, какова его история и почему эта дата ежегодно отмечается в разные дни, узнайте в нашей статье.

Когда День учителя в Украине в 2021 году

В Украине этот профессиональный праздник не имеет фиксированной даты и каждый год отмечается в первое воскресенье октября .

В 2021 году День учителя выпадает на 3 октября . Так что своих преподавателей уместно поздравлять в пятницу, 1 октября .

День учителя: история праздника

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День работников образования – такое официальное название носит этот праздник. Хотя для нас гораздо привычнее звучит "День учителя".

Дата празднования была установлена во времена СССР 29 сентября 1965 года . А вот официально День учителя начал отмечаться с 1980 года.

Позже, в независимой Украине, согласно Указу Президента Украины от 11 сентября 1994 года , День учителей стали ежегодно праздновать в первое воскресенье октября.

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А вот Международный день учителя ежегодно отмечается 5 октября . В 2021 году это будет вторник.

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы рассказывали, как танцующий учитель истории под Полтавой покорил Сеть.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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