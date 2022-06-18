Когда начинается и сколько продлится Петров пост-2022

Многодневный Петров пост в 2022 году отличается мягкостью и разнообразием блюд.

Петров пост / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня

В июне традиционно наступает первый летний многодневный пост в 2022 году. Узнайте, когда начнется Петров пост, сколько он продлится, какие у него особенности.

Петров пост-2022: точная дата

Ежегодно Петров пост или Апостольский пост начинается в понедельник, через неделю после праздника Троицы. Он завершает Троицкую седмицу. В 2022 году Петров пост начнется 20 июня .

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Петров пост является переходящим , потому что зависит от главного христианского праздника Пасхи.

А вот заканчивается он всегда в один и тот же день – 11 июля , в канун праздника святых апостолов Петра и Павла, который приходится на понедельник, 12 июля. Именно в честь этих апостолов пост и получил свое название – Петров или Апостольский пост.

Особенности Петрова поста-2022

В отличие от других многодневных постов, Петров пост ежегодно длится разное количество дней, поскольку его начало зависит от переходящей Пасхи. Так Петров пост может продолжаться от 8 до 42 дней . В 2022 году Петров пост продлится 22 дня.

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Питание во время Петрова поста

Апостольский пост не такой суровый, как Великий пост. Так, во многие дни разрешено есть рыбные блюда. Но вот мясо и мясные блюда, яйца, молоко и молочные продукты в этот период остаются под запретом .

Кроме того, как раз на период Петрова поста приходится разгар летнего сезона ягод, овощей и зелени. Так что выбор блюд достаточно широкий: постные супы, борщи, окрошки, тушеные и печеные овощи, пироги с ягодной, овощной и рыбной начинкой, постные вареники и блины, кисели, компоты и варенье, салаты из свежей зелени и овощей с постным маслом и т.д.

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