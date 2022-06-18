Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны 👍 Евродесант в Киеве: итоги

Чем опасна герань

Как хранить вино

Спасаемся от пуха

Без горячей воды

Польза огурцов

Чистим картошку
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Когда начинается и сколько продлится Петров пост-2022

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 июня, 15:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Многодневный Петров пост в 2022 году отличается мягкостью и разнообразием блюд.
Петров пост
Петров пост / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня

В июне традиционно наступает первый летний многодневный пост в 2022 году. Узнайте, когда начнется Петров пост, сколько он продлится, какие у него особенности.

Петров пост-2022: точная дата

Ежегодно Петров пост или Апостольский пост начинается в понедельник, через неделю после праздника Троицы. Он завершает Троицкую седмицу. В 2022 году Петров пост начнется 20 июня .

Реклама

Петров пост является переходящим , потому что зависит от главного христианского праздника Пасхи.

А вот заканчивается он всегда в один и тот же день – 11 июля , в канун праздника святых апостолов Петра и Павла, который приходится на понедельник, 12 июля. Именно в честь этих апостолов пост и получил свое название – Петров или Апостольский пост.

Особенности Петрова поста-2022

В отличие от других многодневных постов, Петров пост ежегодно длится разное количество дней, поскольку его начало зависит от переходящей Пасхи. Так Петров пост может продолжаться от 8 до 42 дней . В 2022 году Петров пост продлится 22 дня.

Реклама

Питание во время Петрова поста

Апостольский пост не такой суровый, как Великий пост. Так, во многие дни разрешено есть рыбные блюда. Но вот мясо и мясные блюда, яйца, молоко и молочные продукты в этот период остаются под запретом .

Кроме того, как раз на период Петрова поста приходится разгар летнего сезона ягод, овощей и зелени. Так что выбор блюд достаточно широкий: постные супы, борщи, окрошки, тушеные и печеные овощи, пироги с ягодной, овощной и рыбной начинкой, постные вареники и блины, кисели, компоты и варенье, салаты из свежей зелени и овощей с постным маслом и т.д.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2022 года в Украине. Также рассказывали, когда будут Спасы в 2022 году.

Реклама

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они выглядят потрясающе
Фотогеничные знаки зодиака
Близнецы
Близнецы
Скорпион
Скорпион
Стрельц
Стрельц
1 /2
Кто еще?
Лунный календарь на неделю
20 - 26 июня
Влияние на жизнь
Выходные и праздники в июле
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как правильно помыть курицу
Узнать
Лунный календарь на июнь
Для огородников и садоводов
Благоприятные дни
Лунные дни в июне
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Именины в июле
Как поздравить?
Магнитные бури в июне
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Благоприятные дни в июне
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять