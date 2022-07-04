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Когда отмечаем праздник Петра и Павла в 2022 году

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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4 июля, 10:50
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Праздник Петра и Павла всегда наступает в один и тот же день, а вот пост каждый год длится по-разному.
Петра и Павла
Петра и Павла / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

Один из главных церковных праздников июля – День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла . Что это за праздник, когда он отмечается, какое значение имеет, читайте в нашей статье.

Когда праздник Петра и Павла в 2022 году

Ежегодно день Петра и Павла празднуется церковью 12 июля .

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В 2022 году эта дата выпадает на будний день – вторник .

В честь святых апостолов накануне дня их почитания традиционно проводится многодневный летний пост , который как раз завершается к празднику. А потому он называется Петровский или Апостольский.

Пост Петра и Павла 2022 начался 20 июня и продлится 22 дня .

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День Петра и Павла: история и значение

Праздник в честь святых апостолов был учрежден в память о ближайших Христовых учениках и последователей – Петре и Павле.

Петр родился в семье рыбака, и сам также занимался рыбным промыслом, поэтому его называли покровителем всех рыбаков . При рождении он получил имя Симон, но позже за твердость в вере Иисус прозвал его Кифа (Петр по-гречески), что в переводе означает "камень". Изначально Петр трижды предавал Христа, но затем искупил свою вину, стал основателем христианской церкви и первым Папой Римским.

Павел до встречи с Иисусом был жестким гонителем иудеев. Однако позже в нем проснулась вера во Христа , и он начал проповедовать его учение на территории Малой Азии и Балканского полуострова. Проповеди святого Петра также входят в Новый завет.

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Святые апостолы Петр и Павел за свою христианскую веру приняли мученическую смерть в один день – 12 июля. Апостол Петр был распят вниз головой, а апостолу Павлу отрубили голову.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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