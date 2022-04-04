Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Храним брокколи

Убираем плесень

Обрезаем клубнику

Чистая кухня

Стоп-стресс

Работа в Испании
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Когда отмечается Песах-2022: точная дата

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 апреля, 18:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Узнайте, какого числа будет еврейская Пасха в 2022 году и почему она раньше православной.
Когда Песах в 2022 году
Когда Песах в 2022 году / Фото: Pixabay, Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Еврейская Пасха Песах празднуется в середине весны. Это один из главных иудейских праздников. Какого числа Песах в 2022 году , каково значение этого праздника, узнайте в нашей статье.

Когда Песах в 2022 году

По традиции Песах, который также часто называют еврейской Пасхой, празднуется в течение семи дней в Израиле, а у диаспор, проживающих за пределами страны – восьми дней.

Реклама

Как и православная Пасха, Песах не имеет фиксированной даты и каждый год приходится на разные числа. Начало Песаха выпадает на 14-й день весеннего месяца нисан , который по солнечно-лунному еврейскому календарю является первым месяцем в библейском году.

Еврейская Пасха 2022 года наступит на период с вечера пятницы, 15 апреля, до субботы, 23 апреля .

А вот празднование православной Пасхи происходит в первое воскресенье, идущее после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. И в 2022 году выпадает на 24 апреля .

Реклама

Песах-2022: значение еврейской Пасхи

Песах – это один из самых значимых и давних праздников в иудейской культуре. Он организован в честь освобождения евреев из 400-летнего рабства .

Дословно Песах означает "прошел мимо" , что символизирует милость Всевышнего, кара которого прошла мимо еврейских домов, при этом наказав семьи египтян.

Празднуя Песах, люди вспоминают библейский сюжет десятой египетской казни , когда на египтян обрушилась небесная кара за то, что фараон отказывался отпустить евреев из долгого рабства. И лишь после того, как в египетских семьях стали умирать первенцы, евреи получили освобождение и совершили Исход из Египта.

Реклама

По Божьей воле, евреи под предводительством Моисея получили освобождение из рабства, а затем в течение 40 лет скитались по пустыне . Это предание – фундамент иудейской религии, потому что именно этот Исход из Египта иудеи празднуют во время Песаха.

Почему Песах называется Еврейские кучки

Есть несколько объяснений понятию "Еврейские кучки" .

  • По одному из них, так интерпретировали слово "кочки", т.е. скачки температуры воздуха в этот период.
  • Также, по наблюдениям людей, в это время часты кучевые облака , которые приносят похолодание и дожди.
  • А еще считается, что сезон дождей начинается потому, что евреи оплакивают своих умерших родственников .

Синоптики считают, что частое похолодание на Песах связано с холодными массами после весеннего полнолуния, по которому рассчитывается дата праздника. Вступление Луны в полную фазу вызывает усиление атмосферного давления , из-за которого ухудшается погода, идут холодные ветра и дожди.

Ранее мы публиковали православный календарь церковных праздников и постов в апреле-2022.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Магнитные бури в апреле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Лунный календарь на неделю
4 — 10 апреля
Влияние на жизнь
Кому повезет в апреле
Фартовые знаки зодиака
Овен
Овен
Водолей
Водолей
Дева
Дева
1 /2
Кто еще?
Выходные и праздники в апреле
Когда отдыхаем?
Благоприятные дни в апреле
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять