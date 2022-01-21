Когда Пасха-2022 в Украине: дата самого главного церковного праздника

Празднование Воскресения Христова у православных в 2022 году будет на неделю позже, чем у католиков.

Пасха 2022 в Украине : точная дата у православных и католиков / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда будет Пасха-2022 в Украине у православных и католиков? Как правильно рассчитать дату празднования Воскресения Господня? Почему ежегодно Пасха приходится на разные дни? Почему у западных и восточных христиан дата самого главного праздника не совпадает? Читайте в нашей статье.

Пасха-2022 в календаре церковных праздников

Пасха – это самый главный христианский праздник в церковном календаре. Отмечая Пасху, люди празднуют светлое Воскресение Иисуса Христа после Его распятия, торжество победы над смертью и очищение от грехов. Это событие является центром библейской истории и считается основой всего христианского учения.

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С даты Пасхи начинается отсчет церковного календаря. А потому Пасха также получила название " праздник праздников и торжество из торжеств ".

В связи с этим многие праздники Пасхального цикла являются переходящими , т.е. ежегодно дни их празднования сдвигаются в зависимости от даты Пасхи. К ним относятся Вознесение Господне, Троица, Лазарева суббота, Великий пост, Масленичная неделя, Светлая Седмица и др. Чтобы легче ориентироваться в церковном календаре, верующим важно знать, когда Пасха в 2022 году в Украине и мире.

Пасха в 2022 году: дата у православных и католиков

Точный день Пасхи каждый год рассчитывается по лунному календарю, поэтому праздник является переходящим. Празднование Воскресения Христова происходит в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. Исходя из этих расчетов, понятно, что диапазон празднования Пасхи в разные годы может быть от 4 апреля до 8 мая .

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Календарь Пасхи / Фото: Сегодня

Как видно из календаря, православная Пасха в 2022 году будет отмечаться в воскресенье, 24 апреля .

А накануне, 23 апреля, завершится Великий пост , который длится 7 недель, начиная с 7 марта. Это самый строгий пост в году, он является подготовкой верующих к празднику Воскресенья Христова.

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Пасха-2022 католическая и православная не совпадает по времени и отмечается в разные дни, потому что церкви производят летоисчисление по разным календарям. У православных христиан расчет дат идет по юлианскому календарю, а у католиков – по григорианскому. Католическая Пасха-2022 отмечается 17 апреля , на неделю раньше православной.

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