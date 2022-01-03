Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2022 году

Колядовать и щедровать на Святки могут все желающие, а вот посевать должны только мальчики.

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В период с 6 по 18 января проходит цикл народных новогодних и рождественских праздников-2022, которые издавна приобрели свои интересные и яркие традиции .

Празднование Святочных дней Рождества и Нового года сопровождается веселыми народными гуляниями, развлечениями, ритуалами и песнями. Взрослые и дети на Святки щедруют, колядуют, посевают , желают друг другу счастья и благополучия в наступившем году.

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Но не все люди точно знают и разбираются, когда именно можно и нужно колядовать, щедровать и посевать. Мы расскажем вам о точных датах этих шумных и красочных обрядов.

Когда колядовать в Украине в 2022 году

Колядование – давняя традиция, которая сопровождает праздник Рождества Христова и проводится 7 января с самого утра , а в некоторых регионах Украины – даже вечером 6 января , после появления на небе первой Рождественской звезды.

Колядники собирают вертеп как минимум из троих человек. Колядовать могут мальчики, девочки и взрослые. Люди ходят по домам, поют обрядовые песни, прославляющие Рождение Христа, и получают за это в награду угощения, сладости и деньги.

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Когда можно щедровать в Украине

Многие часто путают даты, когда нужно колядовать, а когда – щедровать. Чтобы было легче разобраться, достаточно запомнить, что щедруют в Щедрый вечер – это канун Старого Нового года, который наступает 13 января .

Для щедрования люди собираются небольшими компаниями , ходят по домам, поют короткие песни и играют на одном или двух музыкальных инструментах.

В отличие от колядок в обрядовых песнях щедровках принято хвалить и величать хозяев дома и их детей, желать всем в наступающем году щедрого урожая, богатства, хорошего приплода скота, роения пчел.

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Когда посевают в Украине

А вот уже после наступления Старого Нового года принято посевать.

С раннего утра 14 января женщины и девочки сидят дома, а мальчики-посевальники ходят по домам, поют песни-посевалки и щедро засыпают зерном для благополучия и доброго урожая в нынешнем году.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.