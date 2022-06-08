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Когда Спасы в 2022 году: точные даты летних праздников

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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8 июня, 10:40
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Все три Спаса приходятся на август 2022 года: узнайте, будут ли они выходными
Когда будут Спасы 2022
Когда будут Спасы 2022 / Фото: Depositphotos, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Летом 2022 года православные отмечают много значимых церковных праздников. Кроме Вознесения Господня и Троицы нас ждут другие любимые и почитаемые в народе церковные праздники, посвященные Христу Спасителю, дарам природы, сбору урожая, запасам на зиму – это летние Спасы .

Когда будет Медовый Спас Маковей в 2022 году? В какой день отмечаем значимый Яблочный Спас и праздник Преображение Господне? Когда наступит Ореховый или Хлебный Спас? Будут ли эти даты выходными в нынешнем году? Узнайте все об этих праздниках в нашей статье.

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Когда Медовый Спас-2022

Медовый Спас Маковей / Фото: pixabay
Медовый Спас Маковей / Фото: pixabay

Первый Спас – он же Маковей или Медовый Спас, открывает череду августовских Спасов. Дата праздника неизменна и всегда наступает 14 августа . В 2022 году этот день выпадает на воскресенье, а значит Первый Спас будет выходным.

  • С Медового Спаса , т.е. как раз с середины августа, на пасеках начинают качать мед нового урожая. По народным традициям, мед можно употреблять в пищу только после его освящения в церкви.
  • В этот же период стартует сбор созревшего мака в поле, потому праздник еще назвали Маковеем .
  • А еще в этот день церковь проводит освящение воды в водоемах, за что праздник получил название Мокрый Спас .
  • Христианская церковь в этот день отмечает Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня и начало Успенского поста.

Яблочный Спас: когда празднуем в 2022 году

Яблочный Спас / Фото: unsplash
Яблочный Спас / Фото: unsplash

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Вскоре за Первым наступает и Второй, Великий или Яблочный Спас – всего через пять дней, т.е. 19 августа . В 2022 году он выпадает на пятницу, в канун выходных дней.

  • На это время обычно приходится разгар сбора урожая многих овощей, фруктов, в первую очередь – яблок. Так что только с Яблочного Спаса после освящения в церкви можно было есть яблоки.
  • А еще с Великого Спаса начинались проводы лета, потому что природа поворачивает на осень.
  • Православная церковь в этот день отмечает великий праздник Преображения Господня .

Когда будет Ореховый Спас в 2022 году

Ореховый Спас / Фото: unsplash
Ореховый Спас / Фото: unsplash

Завершает цикл летних Спасов перед самой осенью, 29 августа , Третий Спас. В 2022 году это будет понедельник, начало рабочей недели.

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У этого последнего Спаса есть много других названий – Ореховый Спас, Хлебный Спас, Малый Спас, Холщовый Спас, Спас на полотне, Холодный Спас . В это время люди собирали орехи и запасали их на зиму, завершали жатву, пекли хлеб из зерна нового урожая, начинали посев озимых, проводили ярмарки, где продавали холсты, готовясь к холодам – вот откуда пошли все названия праздника.

А церковь в этот день чтит Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа .

Ранее мы рассказывали, когда Ивана Купала в 2022 году. Также узнайте, когда отмечаем День Конституции-2022 в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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