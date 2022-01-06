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Колядки-антиковидки: колядуй, щедруй, засевай — и вирусы выгоняй!

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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6 января, 07:30
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С этими актуальными колядками вы будете самым желанным гостем в любом доме
Веселые колядки-антиковидки 2022 на злобу дня!
Веселые колядки-антиковидки 2022 на злобу дня! / Фото: Коллаж: Сегодня

О том, когда и как правильно колядовать, засевать и щедровать уже писано-переписано. В том числе и нами. А вот какие колядки, щедривки и засевалки нужны нам этой "коронавирусной" зимы, все молчат. И напрасно, потому что именно эти стишки с давних времен имели силу заклинаний — притягивали в дома достаток и счастье.

Поэтому мы достали из старых ящиков традиционные обрядовые прибаутки — и сделали из них актуальные "антиковидки". Заглядывайте – и себе забирайте: сундук с колядками, шкатулка со щедривками, мешок с посевалками.

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Колядки-антиковидки 2022

Карантин, карантин,
Я у батька не один!
Якщо грошей не дасте —
Маску я зніму — і все:

Буду кашляти, чихати,
Віруси тут розганяти.
Шантажую-колядую,
Дайте — і дезинфікую!

Колядки-антиковидки 2022 для самых креативных гостей
Колядки-антиковидки 2022 для самых креативных гостей / Фото: instagram.com/sherov_art/

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Колядин, колядин,
Не проблема карантин.
Сам Ляшко нам дозвіл дав,
Щоб я тут колядував.

Я прийшов у рукавицях —
Дайте з медом паляницю.
Пахне так вона крізь маску,
Ще прийду до вас й на Паску.

***

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Колядун пришел в ваш дом:
"Есть колбаска и батон?"
И налейте для сугрева,
Чтоб я не пошел налево.

В вашей хатке заночую
И еще поколядую.
Тест на ковид предлагаю,
Сам прошел и вам желаю.

Прикольные колядки и щедровки 2022
Прикольные колядки и щедровки 2022 / Фото: instagram.com/sherov_art/

Колядую, колядую,
Вірус в домі в вас не чую.
Концентрація достатку
Наповняє вашу хатку,

Лине з ганку вже із ранку —
Запросіть-но до сніданку.
Вас прошу про допомогу:
Дайте щось мені в дорогу.

***

Коляд-коляд, колядун,
До вас прийшов веселий Ждун.
Переждем локдаунИ,
Доживемо до весни.

Коляд-коляд, колядин,
Наступає карантин,
Зробим вакцинацію
Усією нацією.

Коляд-коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
Ой, не треба нам біду!
Стережіться ковідУ!

Коляд-коляд, колядниця,
Дайте гроші нам на піццу,
Ще й на соус "Песто".
На ПЛР-тести.

Веселые посевалки для Рождества 2022
Веселые посевалки для Рождества 2022 / Фото: instagram.com/sherov_art/

Коляд, коляд, колядин — відганяю карантин.
Дайте мені на масочку — щоб дожить до Пасочки.
Колядую, колядую — від локдаунів чаклую.
Дайте трохи грОшей — на ПЛР-тест хороший.
Коляд, коляд, колядниця, з антигеном паляниця.
Дайте їжі на виніс, щоб я здоровий виріс.

***

ПЛР, ПЛР, веселімося тепер,
Будем вам ковідувати — віруси всі відганяти.
Хоч локдаун, карантин, та я в батька не один.
Дайте грошей у кишеньку й антисептика у жменьку.
Трохи змерз, то вже піду, бо ще дертись по льоду.

Для тех, кто в поезде "Укрзалізниці":

Ковід, ковід, ковідниця,
Та й без маски провідниця,
Дайте, тітко, на вакцину,
Порятуйте медицину.

Кашля дружно наш вагон —
Наливайте самогон.
Не наллєте — буду чхати
І начальника гукати.

Ковід, ковід, ковідую,
Від злих вірусів чаклую.
Дайте, тьотю, у карман,
Бо натисну я стоп-кран.

Современны колядки-антиковидки 2022
Современны колядки-антиковидки 2022 / Фото: instagram.com/sherov_art/

Самые свежие щедровки-2022

На мотив відомої народної пісні:
Щедрик-щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ковідочка,
Ми тут її проженемО,
Ластівочку запросимО.
В хату летять щастя й добро,
Будьте здоро, sisters і bro!

***

Щедрий вечір, добрий вечір,
Я в хустиночці на плечах,
З антисептиком в кишені,
Дайте щось мені у жмені.
Я його дезинфікую —
І собі почимчикую.

Прикольные колядки и щедровки 2022
Прикольные колядки и щедровки 2022 / Фото: instagram.com/sherov_art/

Добрый вечер, скоро ночь,
Мы пришли вам всем помочь.
Градусники вам поставим,
Руки мыть пять раз заставим.

Мы измеряем давленье,
Вам поднимем настроенье:
Мы щедровку вам расскажем,
Список, что хотим, покажем:

Деньги, холодец, конфеты,
Оливье, салат, котлеты…
Насыпайте в нашу тару,
Любим мы поесть нашару.

Альтернативная версия концовки:

(Дайте, тетя, нам свой глобус —
Мы туда сову натянем…)

***

Щедрик-ведрик,
Дайте вареник.
Сметанки відерце
Від щирого серця.

"На виніс" зготуйте,
Усе запакуйте.
Я з’їм по-під тином,
А може, за млином.

Веселые посевалки для Рождества 2022
Веселые посевалки для Рождества 2022 / Фото: instagram.com/sherov_art/

Щедрик-ведрик,
Дайте антисептик.
Я помАщю ним долоні,
Поки ваш шашлик холоне.

Щедрик-щедрівочка.
Потрібна горілочка:
Бо обеззаражує
Й не обезображує.

Щедрик-щедрик, щедривЕць —
Цьому року вже кінець.
Пожалійте бандуриста —
Подаруйте гривень триста.

***

Щедрик-ведрик, дайте антисептик,
Упаковку масочок, кілограм ковбасочок,
А ще мало — дайте на сало.
На ПЛР-тест. Побіжу, бо вже замерз.

Прикольные засевалки 2022

Сею, сею, засеваю,
Вирусы я изгоняю.
Пусть ковиды все изыдут,
Ну, а радости к нам прИдут.
С Новым годом поздравляю
И локдаун отменяю!

***

Засіваю в вашій хаті,
Загоняю під кроваті
Різні віруси, ковіди,
Щоб не вилізали звідти.
Щоб було здоров’я в домі,
А локдаун був у комі.

Прикольные колядки и щедровки 2022
Прикольные колядки и щедровки 2022 / Фото: instagram.com/sherov_art/

Засіваю, засіваю,
Я дистанцію тримаю.
Сантиметр приніс з собою,
Станьте там, де я не стОю.

Дайте шось, дезинфікуйте —
І в пакунок налаштуйте.
Вас ціную, поважаю,
Та все дуже соблюдаю.

***

Засеваю, сею-сею,
Вам здоровья вею-вею.
Всем даю такой совет:
Укрепить иммунитет!

Что вам делать, как вам быть?
Улыбаться, не хандрить,
В меру есть и в меру пить,
Про статистику забыть.

И от нового от года
Ждать важнейшего ухода
Всех проблем и всех хлопот.
Счастья вам на Новый год!

Колядки-антиковидки 2022 для самых креативных гостей
Колядки-антиковидки 2022 для самых креативных гостей / Фото: instagram.com/sherov_art/

Сію, вію, засіваю,
Від хвороб застерігаю:
Всі вдівайте щільно маски,
Або летіть з Ілоном Маском.

Сію-вію-посіваю —
Антитіла тут розсипаю.
Поділюсь секретом —
Я з імунітетом!

Хай і в вашім домі
Всі будуть здорові.

***

Сію я, дезінфікую — антисептик вам дарую.
Сію-вію дзвінко — з’їжте вітамінку.
Сію-вію і співаю — вірус злий перемагаю.
З Новим роком всіх вітаю — ковід далеко посилаю.

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Иллюстрации: Instagram Yuri Sherov

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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