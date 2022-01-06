Колядки-антиковидки: колядуй, щедруй, засевай — и вирусы выгоняй!

С этими актуальными колядками вы будете самым желанным гостем в любом доме

Веселые колядки-антиковидки 2022 на злобу дня! / Фото: Коллаж: Сегодня

О том, когда и как правильно колядовать, засевать и щедровать уже писано-переписано. В том числе и нами. А вот какие колядки, щедривки и засевалки нужны нам этой "коронавирусной" зимы, все молчат. И напрасно, потому что именно эти стишки с давних времен имели силу заклинаний — притягивали в дома достаток и счастье.

Поэтому мы достали из старых ящиков традиционные обрядовые прибаутки — и сделали из них актуальные "антиковидки". Заглядывайте – и себе забирайте: сундук с колядками, шкатулка со щедривками, мешок с посевалками.

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Колядки-антиковидки 2022

Карантин, карантин,

Я у батька не один!

Якщо грошей не дасте —

Маску я зніму — і все:

Буду кашляти, чихати,

Віруси тут розганяти.

Шантажую-колядую,

Дайте — і дезинфікую!

Колядки-антиковидки 2022 для самых креативных гостей / Фото: instagram.com/sherov_art/

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Колядин, колядин,

Не проблема карантин.

Сам Ляшко нам дозвіл дав,

Щоб я тут колядував.

Я прийшов у рукавицях —

Дайте з медом паляницю.

Пахне так вона крізь маску,

Ще прийду до вас й на Паску.

***

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Колядун пришел в ваш дом:

"Есть колбаска и батон?"

И налейте для сугрева,

Чтоб я не пошел налево.

В вашей хатке заночую

И еще поколядую.

Тест на ковид предлагаю,

Сам прошел и вам желаю.

Прикольные колядки и щедровки 2022 / Фото: instagram.com/sherov_art/

Колядую, колядую,

Вірус в домі в вас не чую.

Концентрація достатку

Наповняє вашу хатку,

Лине з ганку вже із ранку —

Запросіть-но до сніданку.

Вас прошу про допомогу:

Дайте щось мені в дорогу.

***

Коляд-коляд, колядун,

До вас прийшов веселий Ждун.

Переждем локдаунИ,

Доживемо до весни.

Коляд-коляд, колядин,

Наступає карантин,

Зробим вакцинацію

Усією нацією.

Коляд-коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

Ой, не треба нам біду!

Стережіться ковідУ!

Коляд-коляд, колядниця,

Дайте гроші нам на піццу,

Ще й на соус "Песто".

На ПЛР-тести.

Веселые посевалки для Рождества 2022 / Фото: instagram.com/sherov_art/

Коляд, коляд, колядин — відганяю карантин.

Дайте мені на масочку — щоб дожить до Пасочки.

Колядую, колядую — від локдаунів чаклую.

Дайте трохи грОшей — на ПЛР-тест хороший.

Коляд, коляд, колядниця, з антигеном паляниця.

Дайте їжі на виніс, щоб я здоровий виріс.

***

ПЛР, ПЛР, веселімося тепер,

Будем вам ковідувати — віруси всі відганяти.

Хоч локдаун, карантин, та я в батька не один.

Дайте грошей у кишеньку й антисептика у жменьку.

Трохи змерз, то вже піду, бо ще дертись по льоду.

Для тех, кто в поезде "Укрзалізниці":

Ковід, ковід, ковідниця,

Та й без маски провідниця,

Дайте, тітко, на вакцину,

Порятуйте медицину.

Кашля дружно наш вагон —

Наливайте самогон.

Не наллєте — буду чхати

І начальника гукати.

Ковід, ковід, ковідую,

Від злих вірусів чаклую.

Дайте, тьотю, у карман,

Бо натисну я стоп-кран.

Современны колядки-антиковидки 2022 / Фото: instagram.com/sherov_art/

Самые свежие щедровки-2022

На мотив відомої народної пісні:

Щедрик-щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ковідочка,

Ми тут її проженемО,

Ластівочку запросимО.

В хату летять щастя й добро,

Будьте здоро, sisters і bro!

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Я в хустиночці на плечах,

З антисептиком в кишені,

Дайте щось мені у жмені.

Я його дезинфікую —

І собі почимчикую.

Прикольные колядки и щедровки 2022 / Фото: instagram.com/sherov_art/

Добрый вечер, скоро ночь,

Мы пришли вам всем помочь.

Градусники вам поставим,

Руки мыть пять раз заставим.

Мы измеряем давленье,

Вам поднимем настроенье:

Мы щедровку вам расскажем,

Список, что хотим, покажем:

Деньги, холодец, конфеты,

Оливье, салат, котлеты…

Насыпайте в нашу тару,

Любим мы поесть нашару.

Альтернативная версия концовки:

(Дайте, тетя, нам свой глобус —

Мы туда сову натянем…)

***

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник.

Сметанки відерце

Від щирого серця.

"На виніс" зготуйте,

Усе запакуйте.

Я з’їм по-під тином,

А може, за млином.

Веселые посевалки для Рождества 2022 / Фото: instagram.com/sherov_art/

Щедрик-ведрик,

Дайте антисептик.

Я помАщю ним долоні,

Поки ваш шашлик холоне.

Щедрик-щедрівочка.

Потрібна горілочка:

Бо обеззаражує

Й не обезображує.

Щедрик-щедрик, щедривЕць —

Цьому року вже кінець.

Пожалійте бандуриста —

Подаруйте гривень триста.

***

Щедрик-ведрик, дайте антисептик,

Упаковку масочок, кілограм ковбасочок,

А ще мало — дайте на сало.

На ПЛР-тест. Побіжу, бо вже замерз.

Прикольные засевалки 2022

Сею, сею, засеваю,

Вирусы я изгоняю.

Пусть ковиды все изыдут,

Ну, а радости к нам прИдут.

С Новым годом поздравляю

И локдаун отменяю!

***

Засіваю в вашій хаті,

Загоняю під кроваті

Різні віруси, ковіди,

Щоб не вилізали звідти.

Щоб було здоров’я в домі,

А локдаун був у комі.

Прикольные колядки и щедровки 2022 / Фото: instagram.com/sherov_art/

Засіваю, засіваю,

Я дистанцію тримаю.

Сантиметр приніс з собою,

Станьте там, де я не стОю.

Дайте шось, дезинфікуйте —

І в пакунок налаштуйте.

Вас ціную, поважаю,

Та все дуже соблюдаю.

***

Засеваю, сею-сею,

Вам здоровья вею-вею.

Всем даю такой совет:

Укрепить иммунитет!

Что вам делать, как вам быть?

Улыбаться, не хандрить,

В меру есть и в меру пить,

Про статистику забыть.

И от нового от года

Ждать важнейшего ухода

Всех проблем и всех хлопот.

Счастья вам на Новый год!

Колядки-антиковидки 2022 для самых креативных гостей / Фото: instagram.com/sherov_art/

Сію, вію, засіваю,

Від хвороб застерігаю:

Всі вдівайте щільно маски,

Або летіть з Ілоном Маском.

Сію-вію-посіваю —

Антитіла тут розсипаю.

Поділюсь секретом —

Я з імунітетом!

Хай і в вашім домі

Всі будуть здорові.

***

Сію я, дезінфікую — антисептик вам дарую.

Сію-вію дзвінко — з’їжте вітамінку.

Сію-вію і співаю — вірус злий перемагаю.

З Новим роком всіх вітаю — ковід далеко посилаю.

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Иллюстрации: Instagram Yuri Sherov