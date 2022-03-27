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Крестопоклонная неделя-2022: традиции, что можно и нельзя делать, и тематические картинки

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27 марта, 12:26
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В эту переломную Великопостную неделю хозяйки пекут пироги в виде креста, а в церквях особые Кресты украшают цветами

Сегодня, 27 марта, настало третье воскресенье Великого поста, которое именуется Крестопоклонная неделя . С этого дня начинается четвертая седмица Великого поста, которая также носит название Крестопоклонная.

Что это за праздник, каковы его главные традиции и что нельзя делать, узнайте в нашей статье.

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Крестопоклонная неделя: значение

Свое название Крестопоклонная неделя получила от особого поклонения Честному и Животворящему Кресту Господню , которое верующие совершают в храмах.

Крестопоклонная неделя 2022: красивые фото в праздник / Фото: pinterest
Крестопоклонная неделя 2022: красивые фото в праздник / Фото: pinterest

Великий пост у православных сравнивается с пребыванием в давние времена евреев в пустыне. Тогда люди испытывали страдания от жажды и голода , а пророк Моисей опустил дерево и сделал непригодные для питья воды Мерры сладкими и благодатными.

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Аналогию проводят с Животворящим Крестом посредине Великого поста, когда православная церковь выносит его на поклонение, услаждает пост для верующих и насыщает духовную жажду православных христиан. Это укрепляет душевные силы верующих в середине Четыредесятницы.

С Крестопоклонной неделей: тематические картинки / Фото: pinterest
С Крестопоклонной неделей: тематические картинки / Фото: pinterest

В этот праздник в храмах украшается цветами особый Крест , который священник возлагает на жертвенник. В Крестопоклонную неделю и следующую седмицу четыре раза совершается особое поклонение Кресту: в воскресенье, понедельник, среду и пятницу. На среду приходится половина Великого поста .

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Крестопоклонная неделя: народные традиции

По народным наблюдениям, если не спать в ночь со среды на четверг Крестопоклонной недели, то можно услышать хруст – это пост переламывается пополам .

В этот период хозяйки пекли крестообразные пироги или в виде сельскохозяйственного инвентаря, чтобы наступающий сезон прошел благополучно, а год был урожайным.

Картинки с Крестопоклонной неделей-2022 / Фото: pinterest
Картинки с Крестопоклонной неделей-2022 / Фото: pinterest

В такие пироги запекали интересные начинки, по которым судили о будущем . Например, кому достался уголек – к печали, а кому зерна – к хорошему урожаю.

Крестопоклонная неделя: что нельзя делать

Крестопоклонная неделя в 2022 году: фото / Фото: pinterest
Крестопоклонная неделя в 2022 году: фото / Фото: pinterest

Как и в другие значимые церковные праздники, в Крестопоклонную неделю существуют свои запреты , которые нельзя нарушать.

  • категорически нельзя ругаться, ссориться и скандалить в этот день и последующую неделю;
  • нельзя отказывать людям в просьбах и милостыне;
  • важно не лениться и не тратить время зря;
  • под запретом шумные празднества и увеселительные мероприятия;
  • продолжается Великий пост, поэтому нельзя его нарушать .

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