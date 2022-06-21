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Летнее солнцестояние-2022: яркие солнечные картинки и лучшие поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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21 июня, 06:05
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Отправляйте в День летнего солнцестояния красивые и прикольные поздравления друзьям и близким
С Днем летнего солнцестояния: красивые картинки и поздравительные открытки
С Днем летнего солнцестояния: красивые картинки и поздравительные открытки / Фото: Unsplash

Сегодня, 21 июня, настал День летнего солнцестояния. А это значит, что сегодня самый продолжительный день в году.

Чем не повод пожелать родным и друзьям, чтобы самый длинный день стал и самым счастливым, радостным, солнечным и светлым.

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Мы собрали для вас эффектные картинки, красивые открытки, душевные поздравления с Днем летнего солнцестояния, которые вы можете адресовать любимым людям.

Лучшие поздравления с Днем летнего солнцестояния в стихах

***

Макушка лета, летний пик,
И самый длинный день в году,
Лови, дружище, этот миг,
Поверь отныне ты в мечту!

Добавит солнце сил тебе,
И даже ночь укоротит,
Пуская же в будущем всегда
Солнцестояние фартит!

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Поздравления и картинки с Днем летнего солнцестояния / Фото: pinterest
Поздравления и картинки с Днем летнего солнцестояния / Фото: pinterest

***

В День летнего солнцестояния
Желаем мира, процветания,
И бесконечного тепла,
Чтобы жизнь наполненной была!

Чтобы звезды к вам благоволили,
Дела удачу приносили,
Чтобы счастлив был весь белый свет,
Живите в мире много лет!

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День летнего солнцестояния: яркие открытки / Фото: pinterest
День летнего солнцестояния: яркие открытки / Фото: pinterest

***

Сияет солнце высоко,
Солнцестояние пришло.
Земля его теплом согрета,
Сегодня день вершины лета!

День летнего солнцестояния: милые картинки и поздравления / Фото: pinterest
День летнего солнцестояния: милые картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

Возрадуйся светлому
Длинному дню
Поздравь, непременно,
Свою ты родню.

В такой долгий день
Что еще остается?
Подольше гулять
Нам сегодня придется!

Лучшие поздравления в День летнего солнцестояния / Фото: pinterest
Лучшие поздравления в День летнего солнцестояния / Фото: pinterest

Летнее солнцестояние: нежные поздравления в прозе

***

Поздравляю с самым долгим днем! Пусть таким же долгим, бесконечным и светлым будет счастье! Пусть воцарится мир и солнечный свет никогда не покинет нас!

Добрые открытки с Днем летнего солнцестояния / Фото: pinterest
Добрые открытки с Днем летнего солнцестояния / Фото: pinterest

***

Поздравляю с Днем летнего солнцестояния. Желаю прекрасного лета, чудесных дней, мирного неба и гармонии чувств.

Красивые пожелания в День летнего солнцестояния / Фото: pinterest
Красивые пожелания в День летнего солнцестояния / Фото: pinterest

***

В День летнего солнцестояния направьте свои мысли в положительное русло, приложите все силы на формулирование мечты и загадайте заветное желание. А мое желание – пусть исполнится ваше!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2022 года в Украине. Также рассказывали, когда будут Спасы в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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