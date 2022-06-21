Летнее солнцестояние-2022: яркие солнечные картинки и лучшие поздравления

Отправляйте в День летнего солнцестояния красивые и прикольные поздравления друзьям и близким

С Днем летнего солнцестояния: красивые картинки и поздравительные открытки / Фото: Unsplash

Сегодня, 21 июня, настал День летнего солнцестояния. А это значит, что сегодня самый продолжительный день в году.

Чем не повод пожелать родным и друзьям, чтобы самый длинный день стал и самым счастливым, радостным, солнечным и светлым.

Реклама

Мы собрали для вас эффектные картинки, красивые открытки, душевные поздравления с Днем летнего солнцестояния, которые вы можете адресовать любимым людям.

Лучшие поздравления с Днем летнего солнцестояния в стихах

***

Макушка лета, летний пик,

И самый длинный день в году,

Лови, дружище, этот миг,

Поверь отныне ты в мечту!



Добавит солнце сил тебе,

И даже ночь укоротит,

Пуская же в будущем всегда

Солнцестояние фартит!

Реклама

Поздравления и картинки с Днем летнего солнцестояния / Фото: pinterest

***

В День летнего солнцестояния

Желаем мира, процветания,

И бесконечного тепла,

Чтобы жизнь наполненной была!



Чтобы звезды к вам благоволили,

Дела удачу приносили,

Чтобы счастлив был весь белый свет,

Живите в мире много лет!

Реклама

День летнего солнцестояния: яркие открытки / Фото: pinterest

***

Сияет солнце высоко,

Солнцестояние пришло.

Земля его теплом согрета,

Сегодня день вершины лета!

День летнего солнцестояния: милые картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

Возрадуйся светлому

Длинному дню

Поздравь, непременно,

Свою ты родню.



В такой долгий день

Что еще остается?

Подольше гулять

Нам сегодня придется!

Лучшие поздравления в День летнего солнцестояния / Фото: pinterest

Летнее солнцестояние: нежные поздравления в прозе

***

Поздравляю с самым долгим днем! Пусть таким же долгим, бесконечным и светлым будет счастье! Пусть воцарится мир и солнечный свет никогда не покинет нас!

Добрые открытки с Днем летнего солнцестояния / Фото: pinterest

***

Поздравляю с Днем летнего солнцестояния. Желаю прекрасного лета, чудесных дней, мирного неба и гармонии чувств.

Красивые пожелания в День летнего солнцестояния / Фото: pinterest

***

В День летнего солнцестояния направьте свои мысли в положительное русло, приложите все силы на формулирование мечты и загадайте заветное желание. А мое желание – пусть исполнится ваше!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2022 года в Украине. Также рассказывали, когда будут Спасы в 2022 году.