Летнее солнцестояние-2022: яркие солнечные картинки и лучшие поздравления

Сегодня, 21 июня, настал День летнего солнцестояния. А это значит, что сегодня самый продолжительный день в году.
Чем не повод пожелать родным и друзьям, чтобы самый длинный день стал и самым счастливым, радостным, солнечным и светлым.
Мы собрали для вас эффектные картинки, красивые открытки, душевные поздравления с Днем летнего солнцестояния, которые вы можете адресовать любимым людям.
Лучшие поздравления с Днем летнего солнцестояния в стихах
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Макушка лета, летний пик,
И самый длинный день в году,
Лови, дружище, этот миг,
Поверь отныне ты в мечту!
Добавит солнце сил тебе,
И даже ночь укоротит,
Пуская же в будущем всегда
Солнцестояние фартит!
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В День летнего солнцестояния
Желаем мира, процветания,
И бесконечного тепла,
Чтобы жизнь наполненной была!
Чтобы звезды к вам благоволили,
Дела удачу приносили,
Чтобы счастлив был весь белый свет,
Живите в мире много лет!
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Сияет солнце высоко,
Солнцестояние пришло.
Земля его теплом согрета,
Сегодня день вершины лета!
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Возрадуйся светлому
Длинному дню
Поздравь, непременно,
Свою ты родню.
В такой долгий день
Что еще остается?
Подольше гулять
Нам сегодня придется!
Летнее солнцестояние: нежные поздравления в прозе
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Поздравляю с самым долгим днем! Пусть таким же долгим, бесконечным и светлым будет счастье! Пусть воцарится мир и солнечный свет никогда не покинет нас!
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Поздравляю с Днем летнего солнцестояния. Желаю прекрасного лета, чудесных дней, мирного неба и гармонии чувств.
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В День летнего солнцестояния направьте свои мысли в положительное русло, приложите все силы на формулирование мечты и загадайте заветное желание. А мое желание – пусть исполнится ваше!
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