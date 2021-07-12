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Красивые поздравления с днем Петра и Павла: открытки, стихи и смс

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
12 июля, 09:20
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Отправляйте красивые открытки и поздравления с днем Петра и Павла
Поздравления и картинки с праздником Петра и Павла
Поздравления и картинки с праздником Петра и Павла / Фото: Pixabay

Очередной летний церковный праздник Петра и Павла-2021 мы отмечаем сегодня, 12 июля. Этот день посвящен славным и всехвальным первоверховным апостолам Петру и Павлу.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

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Не забудьте поздравить с праздником Петра и Павла всех друзей, родных и близких. А мы подготовили для вас лучшие пожелания, добрые стихи и красивые открытки с праздником Петра и Павла-2021.

Лучшие открытки с днем ​​Петра и Павла
Лучшие открытки с днем ​​Петра и Павла / Фото: bonnycards

Красивые поздравления с Петром и Павлом в стихах

***

Пускай в День Павла и Петра
Пошлет вам Бог благословение,
Здоровья, мира и добра,
Любви, тепла и вдохновения!

Пускай святые принесут
В вашу семью любовь и лад!
А в дом – достаток и уют,
Чтоб счастьем каждый был богат!

Эффектные картинки с праздником Петра и Павла
Эффектные картинки с праздником Петра и Павла / Фото: bonnycards

Искреннее поздравление с праздником Петра и Павла в прозе

***

В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!

Поздравительные открытки Петра и Павла
Поздравительные открытки Петра и Павла / Фото: bonnycards

Добрые поздравления с днем ​​Петра и Павла в смс

***

В День святых Петра и Павла
Я хочу вам пожелать:
Пусть в душе огромной вашей
Будет Божья благодать.

Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас надежно сберегут.

Поздравительные открытки в праздник Петра и Павла
Поздравительные открытки в праздник Петра и Павла / Фото: bonnycards

Душевное поздравление с праздником Петра и Павла своими словами

***

В День Петра и Павла задумайтесь обо всем светлом, добром и радостном, что вас окружает. Делитесь с близкими людьми теплом своей души, верой в Бога и благими поступками. Пусть вокруг вас будут только искренние люди, готовые озарить светом и любовью вашу жизнь.

Красивые открытки и картинки Петра и Павла
Красивые открытки и картинки Петра и Павла / Фото: bonnycards

Короткое смс поздравление в день Петра и Павла

***

С Днем апостолов святых —
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых —
Радости, добра.

Вера пусть в сердцах живет,
Украшая мир.
А в душе любовь цветет,
Как весной жасмин!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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