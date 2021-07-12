Красивые поздравления с днем Петра и Павла: открытки, стихи и смс

Отправляйте красивые открытки и поздравления с днем Петра и Павла

Поздравления и картинки с праздником Петра и Павла / Фото: Pixabay

Очередной летний церковный праздник Петра и Павла-2021 мы отмечаем сегодня, 12 июля. Этот день посвящен славным и всехвальным первоверховным апостолам Петру и Павлу.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Не забудьте поздравить с праздником Петра и Павла всех друзей, родных и близких. А мы подготовили для вас лучшие пожелания, добрые стихи и красивые открытки с праздником Петра и Павла-2021.

Лучшие открытки с днем ​​Петра и Павла / Фото: bonnycards

Красивые поздравления с Петром и Павлом в стихах

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Пускай в День Павла и Петра

Пошлет вам Бог благословение,

Здоровья, мира и добра,

Любви, тепла и вдохновения!

Пускай святые принесут

В вашу семью любовь и лад!

А в дом – достаток и уют,

Чтоб счастьем каждый был богат!

Эффектные картинки с праздником Петра и Павла / Фото: bonnycards

Искреннее поздравление с праздником Петра и Павла в прозе

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В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!

Поздравительные открытки Петра и Павла / Фото: bonnycards

Добрые поздравления с днем ​​Петра и Павла в смс

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В День святых Петра и Павла

Я хочу вам пожелать:

Пусть в душе огромной вашей

Будет Божья благодать.

Пусть апостолы святые

Покровительство дают,

От влияния плохого

Вас надежно сберегут.





Поздравительные открытки в праздник Петра и Павла / Фото: bonnycards

Душевное поздравление с праздником Петра и Павла своими словами

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В День Петра и Павла задумайтесь обо всем светлом, добром и радостном, что вас окружает. Делитесь с близкими людьми теплом своей души, верой в Бога и благими поступками. Пусть вокруг вас будут только искренние люди, готовые озарить светом и любовью вашу жизнь.

Красивые открытки и картинки Петра и Павла / Фото: bonnycards

Короткое смс поздравление в день Петра и Павла

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С Днем апостолов святых —

Павла и Петра!

Вам желаю благ простых —

Радости, добра.



Вера пусть в сердцах живет,

Украшая мир.

А в душе любовь цветет,

Как весной жасмин!

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