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Лучшие поздравления со Старым Новым годом 2022: популярные пожелания в смс, прозе и на украинском

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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10 января, 16:39
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Праздник Старый Новый год отмечают в тех странах, где Рождество празднуют 7 января согласно юлианскому календарю. Поэтому спешите поздравить своих родных
Красивые поздравления со Старым Новым годом 2022
Красивые поздравления со Старым Новым годом 2022 / Фото: pixabay.com

Поздравляем со Старым Новым годом 2022 — Новым годом по юлианскому календарю. Старый Новый год 2022 наступает в ночь с 13 января на 14 января. Это хоть и неофициальный праздник, традиционно отмечаемый в странах, церкви которых отмечают Рождество по юлианскому календарю 7 января, но с ним все равно связаны приятные традиции: можно идти щедровать, посевать и поздравлять со Старым Новым годом близких.

Возникновение праздника Старого Нового года связано с тем, что Рождество, по календарной традиции, должно предшествовать Новому году, а также с тем, что в православной церкви на григорианский Новый год приходится рождественский пост, исключающий застолья и употребление алкоголя. Ну а как же быть без шумной вечеринки?

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Прикольные поздравления со Старым Новым годом 2022
Прикольные поздравления со Старым Новым годом 2022 / Фото: pixabay.com

Старый Новый год 2022: лучшие поздравления на украинском языке

Старий Новий рік сьогодні,
Привітання вам мої,
Хай в здоров’ї, розумінні,
Радісні проходять дні.

В день чарівний цей січневий
Миру я бажаю вам,
Вірить в добрі лиш прикмети,
Мрії шепотіть зіркам.

Хай достаток буде в хаті,
Почуття зігріє серце,
Сповнене життя хай буде
Особливим, світлим сенсом.

***

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Старий рік проходить, проблеми відходять.
Хай панує радість у наших господах!
Проведемо Старий, зустрінемо Новий
В феєрверків синіх стрімких епізодах.
Смутки проведемо, радість ми приймемо.
Щастя нехай буде в нових хороводах!

***

Вітаю зі старим Новим роком. Бажаю усі невдачі залишити у минулому, бажаю з новими надіями, яскравими мріями, добрими помислами увійти в новий рік. Нехай в твоїй родині всі будуть здорові, нехай для тебе цей рік принесе багато щастя, радощів, любові та добробуту.

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Поздравления со Старым Новым годом 2022 на украинском языке
Поздравления со Старым Новым годом 2022 на украинском языке / Фото: pixabay.com

Зі Старим Новим роком
Сьогодні привітаю,
Час йде невпинним кроком,
А я вам побажаю:

Здоровим бути та щасливим,
Найкраще брати від життя,
Хай буде світлим сьогодення
І ще прекраснішим — буття!

Популярные поздравления со Старым Новым годом 2022

В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!

Красивые поздравления со Старым Новым годом 2022
Красивые поздравления со Старым Новым годом 2022 / Фото: pixabay.com

Этот Старый Новый год
Пусть все лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет
Все, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
И азарт, и настроенье.

Пусть добавит ковшик сил,
Мир чтоб к вам приветлив был,
Чтобы не было печали,
Чтобы нервы лишь крепчали.

Чтобы прибыли росли,
Чтоб морозы принесли
Только бодрость для успеха.
Вам любви, удач и смеха!

***

В этот старый Новый год
Чудо пусть произойдет.
Пусть исполнятся нежданно
Все заветные желанья.

Пусть удача в дом войдет,
И успех не подведет.
Денег будет пусть в достатке,
Все у всех будет в порядке!

Прикольные поздравления со Старым Новым годом 2022
Прикольные поздравления со Старым Новым годом 2022 / Фото: pixabay.com

Желаю в старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.

Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет,
Сегодня, завтра, целый год!

Поздравления со Старым Новым годом 2022 в прозе

Вот и наступил еще один чудесный праздник — старый Новый год. И у нас появился еще один шанс загадать то, что не успели на Новый год, или сказать главные слова близким и дорогим людям. Так давайте же, подняв высоко бокалы, пожелаем друг другу счастья, волшебства, легкости и безумной любви. Пусть еще раз зажгутся свечи, вспыхнут огни на елочке, в каждом сердце загорится огонек надежды на светлое будущее и исполнение самой желанной мечты. С праздником, дорогие. Со старым Новым годом!

СМС-поздравления со Старым Новым годом 2022
СМС-поздравления со Старым Новым годом 2022 / Фото: pixabay.com

Поздравляю со старым Новым годом. Пусть старый год заберет все болезни, печали и невзгоды, а новый пусть подарит удачу, здоровье, благополучие и счастье. Пусть в доме всегда будет весело и уютно, а на душе — спокойно и светло.

***

Старый Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

Красивые поздравления со Старым Новым годом 2022
Красивые поздравления со Старым Новым годом 2022 / Фото: pixabay.com

Поздравляю со старым Новым годом и пожелать хочу, чтобы все старое и ненужное осталось в ушедшем году, чтобы новый год принес только радость и счастье, чтобы жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, чудесными идеями и яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.

Также вам понравятся колядки-антиковидки: колядуй, щедруй, засевай — и вирусы выгоняй!

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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