Лунный календарь на декабрь 2021 года: благоприятные и опасные дни

Чтобы загаданное желание сбылось, вспомните о нем на новолуние и солнечное затмение, 4 декабря.

Лунный календарь на декабрь / Фото: Коллаж: Сегодня

Луна постоянно влияет на нас, даже если мы этого не замечаем. Фазы новолуния, полнолуния, роста и убывания, когда Солнце и Луна взаимодействуют между собой, по-разному воздействуют на наше эмоциональное состояние, настроение и чувства. Одни люди в большей мере зависят от Луны, другие могут даже не замечать смену лунных фаз и другие астрономические явления.

В какие дни декабря полезно проявлять активность, когда нельзя предпринимать никаких серьезных действий, а когда можно и даже нужно загадывать желания, узнайте в нашей статье.

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Согласно лунному календарю, декабрь-2021 начинается и завершается фазой убывающей Луны.

Новолуние и полнолуние в декабре-2021

Новолуние в декабре 2021 года произойдет 4-го числа в 9 часов 44 минуты по киевскому времени. Примечательно, что оно совпадает с последним солнечным затмением уходящего года.

Это астрономическое явление пройдет под знаком Стрельца, который способен серьезно повлиять на жизнь и самочувствие людей. Этот знак действует на нас успокаивающе, приводит к порядку и дисциплине. Люди лучше воспринимают информацию, становятся более законопослушными и восприимчивыми к чужим советам и рекомендациям.

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Не стоит совершать какие-то серьезные действия в период новолуния – это время больше подходит для планов, рассуждений, а также загадывания желаний. Также период новолуния благоприятен для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Полнолуние в начале зимы пройдет на День святого Николая, 19 декабря, в 6 часов 36 минут . Оно состоится под знаком Близнецов, который способен сделать людей более активными, деятельными, подвижными и веселыми. Этот легкий, воздушный, разговорчивый знак зодиака способствует общению, знакомствам и помогает без особого труда найти общий язык с окружающими.

Обычно в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать правильные решения и подвержены ошибкам.

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Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в декабре-2021

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 1, 2, 5, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 28,29, 31 декабря.

Подходящими днями в декабре-2021 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 6, 8, 13, 17, 23, 24 декабря. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит. Однако в декабре еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 22, 26, 27, 30 декабря. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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