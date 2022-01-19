Лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни

Узнайте, в какие дни лучше не заниматься ничем серьезным, а когда можно загадывать желания в феврале-2022.

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Как влияет Луна на настроение, эмоции и поведение людей? Разные фазы Луны оказывают на нас по-разному ощутимое воздействие. Причем, на одних это отражается очень сильно, другие же могут даже не заметить смену лунных фаз. Но в любом случае его нельзя недооценивать. В какие дни февраля можно проявлять активность, когда не рекомендуется предпринимать серьезные шаги, а когда полезно загадывать желания, узнайте в нашей статье.

Новолуние и полнолуние в феврале-2022

Новолуние в феврале 2022 года произойдет как раз в первый день месяца – 1-го числа в 7 часов 47 минут по киевскому времени.

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Это астрономическое явление пройдет под знаком Водолея , который усиливает стремление людей к внутренней свободе и независимости. Также это подходящий период для накопления сил на новые свершения и важные дела.

Однако не нужно сразу активно действовать – это время больше предназначено для планов, а также загадывания желаний. Также период новолуния благоприятен для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Полнолуние в конце зимы пройдет 16 февраля, в 18 часов 57 минут под знаком Льва, который способствует активному, приподнятому и бодрому настроению, а также дает ощущение силы и способности поставить мир с ног на голову.

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Обычно в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать адекватные решения и подвержены ошибкам.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в феврале-2022

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 1, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 28 февраля.

Подходящими днями в феврале-2022 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 2, 4, 9, 13, 19, 20 февраля. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит. Однако в феврале еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 18, 23, 26 февраля. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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