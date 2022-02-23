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Лунный календарь на март 2022 года: благоприятные и опасные дни

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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23 февраля, 11:44
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Узнайте, когда лучше не заниматься ничем серьезным, а в какие дни можно загадывать желания в марте-2022.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Разные фазы Луны по-разному влияют на людей. Причем, если одни явно чувствуют на себе воздействие спутника Земли, то другие часто даже не замечают смену лунных фаз. Как Луна меняет наше настроение, эмоции и поведение? В какие дни марта полезно проявлять активность, когда нельзя предпринимать никаких серьезных действий, а когда загадывать желания, узнайте в нашей статье.

Новолуние и полнолуние в марте-2022

Новолуние в марте 2022 года произойдет 1-го числа в 19 часов 35 минут по киевскому времени.

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Это астрономическое явление пройдет под знаком Рыб , который добавляет людям романтичности и мечтательности. Обостряется интуиция, появляется мистическое настроение, хочется верить в чудеса и разбираться в тайнах. Также усиливаются религиозные чувства.

Однако не нужно сразу активно действовать – это время больше предназначено для планов, а также загадывания желаний. А еще период новолуния благоприятен для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Полнолуние в начале весны пройдет 18 марта, в 9 часов 18 минут под знаком Девы , который способствует практичному и рациональному настроению. Дева делает людей более ответственными и дисциплинированными. В это время легче идет работа, требующая большой точности действий, внимательности и сосредоточенности.

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Обычно в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать адекватные решения и подвержены ошибкам.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в марте-2022

  • В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 3, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 29, 30 марта.
  • Подходящими днями в марте-2022 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 4, 6, 11, 15, 21, 22, 23 марта. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.
  • Однако в марте еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 31 марта. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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