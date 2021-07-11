Лунный календарь на неделю 12-18 июля 2021 года

Согласно лунному календарю, наиболее сложными и провокационными на этой неделе будут понедельник, четверг и суббота. Важно не поддаваться соблазнам и негативу.

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash

Подробный лунный календарь на середину июля 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 12-18 июля 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 12-18 июля 2021 года

12 июля, понедельник – 4-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.

13 июля, вторник – 5-й лунный день.

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.

14 июля, среда – 6-й лунный день.

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – новолуние. День уединения и смирения, когда противопоказано жаловаться на жизнь и обстоятельства.

15 июля, четверг – 7-й лунный день.

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние. Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.

16 июля, пятница – 8-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.

17 июля, суббота – 9-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – первая четверть в 13:12. Сатанинский день, когда люди подвержены негативу более чем в другие дни.

18 июля, воскресенье – 10-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – первая четверть. День энергии и активного отдыха, когда сил хватает на все задуманное.

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