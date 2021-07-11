Лунный календарь на неделю 12-18 июля 2021 года

Подробный лунный календарь на середину июля 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.
Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 12-18 июля 2021 года.
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Гороскоп на неделю 11-17 июля: все знаки зодиака
Лунный календарь по дням на неделю 12-18 июля 2021 года
- 12 июля, понедельник – 4-й лунный день
Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.
- 13 июля, вторник – 5-й лунный день.
Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.
- 14 июля, среда – 6-й лунный день.
Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – новолуние. День уединения и смирения, когда противопоказано жаловаться на жизнь и обстоятельства.
- 15 июля, четверг – 7-й лунный день.
Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние. Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.
- 16 июля, пятница – 8-й лунный день
Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – новолуние. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.
- 17 июля, суббота – 9-й лунный день
Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – первая четверть в 13:12. Сатанинский день, когда люди подвержены негативу более чем в другие дни.
- 18 июля, воскресенье – 10-й лунный день
Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – первая четверть. День энергии и активного отдыха, когда сил хватает на все задуманное.
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