Лунный календарь на неделю 13-19 сентября 2021 года

Согласно лунному календарю, самым удачливым днем исполнения желаний на этой неделе будет воскресенье.

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину сентября 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 13-19 сентября 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 13-19 сентября 2021 года

13 сентября, понедельник – 8-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – первая четверть в 23:40. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.

14 сентября, вторник – 9-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день, когда люди подвержены негативу более чем в другие дни.

15 сентября, среда – 10-й лунный день

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Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – первая четверть. День энергии и активного отдыха, когда сил хватает на все задуманное.

16 сентября, четверг – 11-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – первая четверть. Энергетически сильный день, в который важно держать эмоции под контролем.

17 сентября, пятница – 12-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – первая четверть. День проявления милосердия и сострадания, которые вернутся к вам сторицей.

18 сентября, суббота – 13-й лунный день

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Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.

19 сентября, воскресенье – 14-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

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