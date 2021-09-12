Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"

Как хранить мороженое

Как помыть окно

Как выгодно шопиться

Как продлить загар

Как собрать урожай

Как разжечь костер
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Лунный календарь на неделю 13-19 сентября 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
12 сентября, 11:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Согласно лунному календарю, самым удачливым днем исполнения желаний на этой неделе будет воскресенье.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину сентября 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 13-19 сентября 2021 года.

Реклама

Читайте также:

Лунный календарь по дням на неделю 13-19 сентября 2021 года

  • 13 сентября, понедельник – 8-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – первая четверть в 23:40. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.

  • 14 сентября, вторник – 9-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день, когда люди подвержены негативу более чем в другие дни.

  • 15 сентября, среда – 10-й лунный день
Реклама

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – первая четверть. День энергии и активного отдыха, когда сил хватает на все задуманное.

  • 16 сентября, четверг – 11-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – первая четверть. Энергетически сильный день, в который важно держать эмоции под контролем.

  • 17 сентября, пятница – 12-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – первая четверть. День проявления милосердия и сострадания, которые вернутся к вам сторицей.

  • 18 сентября, суббота – 13-й лунный день
Реклама

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.

  • 19 сентября, воскресенье – 14-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Напоминалка
ДО КОНЦА ОСЕНИ ОСТАЛОСЬ
Что успеть сделать в сентябре
Изменить рутину
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Что нужно делать
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
6 - 12 сентября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Наконец-то, отпуск!
Как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось
Хакнуть
Для настоящего кулинара
Больше хаков
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять