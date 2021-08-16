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Лунный календарь на неделю 16-22 августа 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
16 августа, 12:11
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Согласно лунному календарю, на этой неделе самыми сложными и нестабильными днями будут понедельник и воскресенье.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину августа 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

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Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 16-22 августа 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 16-22 августа 2021 года

  • 16 августа, понедельник – 9-й лунный день
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Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день, когда люди подвержены негативу более чем в другие дни.

  • 17 августа, вторник – 10-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – первая четверть. День энергии и активного отдыха, когда сил хватает на все задуманное.

  • 18 августа, среда – 11-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – первая четверть. Энергетически сильный день, в который важно держать эмоции под контролем.

  • 19 августа, четверг – 12-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – первая четверть. День проявления милосердия и сострадания, которые вернутся к вам сторицей.

  • 20 августа, пятница – 13-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.

  • 21 августа, суббота – 14-й лунный день
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Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

  • 22 августа, воскресенье – 15-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние в 15:02. Сатанинский день искушения и соблазнов, в этот период человек слабо контролирует свои слабости.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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