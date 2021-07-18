Лунный календарь на неделю 19-25 июля 2021 года

Согласно лунному календарю, самым сложным днем недели будет пятница, в канун полнолуния, когда сложно совладать с эмоциями и соблазнами

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash

Подробный лунный календарь на середину июля 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 19-25 июля 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 19-25 июля 2021 года

19 июля, понедельник – 11-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – первая четверть. Энергетически сильный день, в который важно держать эмоции под контролем.

20 июля, вторник – 12-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – первая четверть. День проявления милосердия и сострадания, которые вернутся к вам сторицей.

21 июля, среда – 13-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.

22 июля, четверг – 14-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

23 июля, пятница – 15-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день искушения и соблазнов, в этот период человек слабо контролирует свои слабости.

24 июля, суббота – 16-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – полнолуние в 5:37. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

25 июля, воскресенье – 17-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения, когда можно веселиться и наслаждаться жизнью.

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