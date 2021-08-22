Лунный календарь на неделю 23-29 августа 2021 года

Согласно лунному календарю, наиболее сложным на этой неделе будет четверг, когда велик риск поддаться искушениям и обману.

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на конец августа 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

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Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 23-29 августа 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 23-29 августа 2021 года

23 августа, понедельник – 16-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

24 августа, вторник – 17-й лунный день

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Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения, когда можно веселиться и наслаждаться жизнью.

25 августа, среда – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

26 августа, четверг – 19-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

27 августа, пятница – 20-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

28 августа, суббота – 21-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

29 августа, воскресенье – 22-й лунный день

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Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – полнолуние. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

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