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Лунный календарь на неделю 23-29 августа 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
22 августа, 15:05
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Согласно лунному календарю, наиболее сложным на этой неделе будет четверг, когда велик риск поддаться искушениям и обману.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на конец августа 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

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Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 23-29 августа 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 23-29 августа 2021 года

  • 23 августа, понедельник – 16-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

  • 24 августа, вторник – 17-й лунный день
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Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения, когда можно веселиться и наслаждаться жизнью.

  • 25 августа, среда – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

  • 26 августа, четверг – 19-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

  • 27 августа, пятница – 20-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

  • 28 августа, суббота – 21-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

  • 29 августа, воскресенье – 22-й лунный день
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Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – полнолуние. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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