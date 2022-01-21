Лунный календарь на неделю 24 – 30 января – дни Гекаты, что можно и чего нельзя делать

В последнюю неделю января 2022 года Луна продолжает убывать. Приближается новолуние – эти дни могут быть тяжелыми

Луна у нас сейчас убывающая. Более того, приближается новолуние – 1 февраля. Дни перед новолунием называются Дни Гекаты. То есть, дни тьмы – когда Луна вообще не видна.

Несмотря на жутковатое название, дни эти не такие уж жуткие. Главная их негативная черта – эмоциональная подавленность. Может накатывать апатия или скука. Тот случай, когда человек не знает, чем себя занять и как развеселиться.

Накануне новолуния интуиция человека обычно подводит. Да и разум становится негибким. Что вдвойне будет заметно в этом месяце – на фоне ретроградного Меркурия.

Строить планы перед новолунием не рекомендуется. Также не стоит рисковать, играть в азартные игры. Тут велика вероятность просчета, поражения.

В дни Гекаты могут сниться яркие и тоскливые сны, но они не сбудутся. Могут мучить воспоминания или угрызения совести.

Характерная особенность дней Гекаты в том, что негатив накатывает волнами. Так же быстро отступает. Нормальный, здоровый человек почти не ощущает беспокойства.

Люди, чувствительные к фазам Луны, должны проявлять осторожность. В это время притупляется чувство опасности, инстинкт самосохранения. Ложное бесстрашие до добра не доведет.

Дни Гекаты хороши для физических нагрузок, спорта, работы на свежем воздухе. Хорошо проводить время в компании, веселиться, играть в игры, где требуется подвижность.

Совсем неплохо для свиданий, секса. А также для кулинарных экспериментов, вечеринок, ресторанов и клубов. Можно пить алкоголь в разумных количествах. Тут особых противопоказаний нет.

24 января, понедельник

22 лунный день, Луна в Весах

Усилится интеллектуальная активность. Хорошо общаться, договариваться, готовиться к переговорам. Полезно анализировать свои поступки и оценивать действия других людей. Хорошо для торговли, бизнеса. Плохо для заболевших – болезнь, начавшаяся сегодня, может долго длиться.

25 января, вторник

23 лунный день, Луна в Скорпионе с 5:57 утра

Луна будет в Последней четверти – в 15:40. Поэтому день напряженный, нервный. Последняя четверть – это фаза Луны, при которой она догоняет Солнце, образуя с ним угол в 90 градусов дуги. Такое положение указывает, что чувства не поспевают за разумом. А мир лишен гармонии.

Может усилиться агрессивность, люди становятся жесткими друг к другу. Поэтому лучше сократить контакты на сегодня. Непросто будет рассчитывать на снисхождение. Не стоит просить денег в долг. Плохо контактировать с государственными органами. Стоит отказаться от любовных свиданий. Секс в этот день приводит к упадку сил.

Очень легко поссориться, потом будет сложно помириться, восстановить отношения. Шутка сегодняшнего дня: "Как вернуть доверие девушки, если ты стрелял в нее из травмата?"

26 января, среда

24 лунный день, Луна в Скорпионе

Хороший, удачный день. У человека открывается второе дыхание. Он просыпается выспавшимся и полным энергии. Дела получаются легко и быстро. В голову приходят светлые мысли. Увеличивается сексуальность, растет внешняя привлекательность.

Минус этого дня – неловкость. Можете что-то разбить или сломать, не рассчитав силы. Это касается предметов, но не отношений между людьми.

27 января, четверг

25 лунный день, Луна в Стрельце с 9:34

День хороший и спокойный. Полезно проводить время в одиночестве, медитировать, наслаждаться природой. Вы можете найти ответы на важные вопросы, которые вас беспокоят. Сны могут быть вещими.

Не рекомендуется принимать решения стремительно, поспешно. Все надо обдумывать, взвешивать. Полезно рассуждать о политике, философии, ходить в церковь, давать милостыню и помогать хорошим людям. Впрочем, это всегда полезно.

28 января, пятница

26 лунный день, Луна в Стрельце

Настроение будет хорошее. Но ожидаемого результата в делах достичь может и не удастся. Все потому, что день связан с потерей энергии. Вы рискуете растратить свои силы на суету. Особенно – на разговоры ни о чем. Поэтому день связан с легким разочарованием. Может проявиться недовольство собой. Полезно молчать. Хорошо подумать, что вы пообещали и не сделали – и выполнить обещанное именно в этот день.

29 января, суббота

27 лунный день, Луна в Козероге с 11:09 утра

День хороших новостей, которые врываются неожиданно и ободряют человека. Вы можете проснуться в плохом настроении, но потом что-то узнаете или встретите хорошего, позитивного человека – и развеселитесь. Планы у вас изменятся: то, что вы наметили утром, уже днем станет неактуальным. Возникнет нечто более важное и более приятная. Например, вы думали заниматься какой-то нудной, рутинной работой. Но уже не надо. Это повод улыбнуться. Хорошо молиться, о чем-то просить высшие силы. Плохо пить – день точно не для этого. Люди сегодня склонны проявлять излишнюю доверчивость и могут стать жертвами мошенников.

30 января, воскресенье

28 лунный день, Луна в Козероге

День лени. Лучше никуда особо не спешить и ничего важного не планировать. Кроме приема гостей, визита в ресторан или кино, прогулок на свежем воздухе. Настроение скорее всего будет доброжелательным и веселым. Обостряется интеллект. Сегодня нельзя читать, лучше не смотреть на яркий свет. Надо беречь зрение. Хорошо делать покупки, дарить подарки и вообще радовать по возможности близких и друзей.

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