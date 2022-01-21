Лунный календарь на неделю 24 – 30 января – дни Гекаты, что можно и чего нельзя делать

Луна у нас сейчас убывающая. Более того, приближается новолуние – 1 февраля. Дни перед новолунием называются Дни Гекаты. То есть, дни тьмы – когда Луна вообще не видна.
Несмотря на жутковатое название, дни эти не такие уж жуткие. Главная их негативная черта – эмоциональная подавленность. Может накатывать апатия или скука. Тот случай, когда человек не знает, чем себя занять и как развеселиться.
Накануне новолуния интуиция человека обычно подводит. Да и разум становится негибким. Что вдвойне будет заметно в этом месяце – на фоне ретроградного Меркурия.
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Строить планы перед новолунием не рекомендуется. Также не стоит рисковать, играть в азартные игры. Тут велика вероятность просчета, поражения.
В дни Гекаты могут сниться яркие и тоскливые сны, но они не сбудутся. Могут мучить воспоминания или угрызения совести.
Характерная особенность дней Гекаты в том, что негатив накатывает волнами. Так же быстро отступает. Нормальный, здоровый человек почти не ощущает беспокойства.
Люди, чувствительные к фазам Луны, должны проявлять осторожность. В это время притупляется чувство опасности, инстинкт самосохранения. Ложное бесстрашие до добра не доведет.
Дни Гекаты хороши для физических нагрузок, спорта, работы на свежем воздухе. Хорошо проводить время в компании, веселиться, играть в игры, где требуется подвижность.
Совсем неплохо для свиданий, секса. А также для кулинарных экспериментов, вечеринок, ресторанов и клубов. Можно пить алкоголь в разумных количествах. Тут особых противопоказаний нет.
24 января, понедельник
22 лунный день, Луна в Весах
Усилится интеллектуальная активность. Хорошо общаться, договариваться, готовиться к переговорам. Полезно анализировать свои поступки и оценивать действия других людей. Хорошо для торговли, бизнеса. Плохо для заболевших – болезнь, начавшаяся сегодня, может долго длиться.
25 января, вторник
23 лунный день, Луна в Скорпионе с 5:57 утра
Луна будет в Последней четверти – в 15:40. Поэтому день напряженный, нервный. Последняя четверть – это фаза Луны, при которой она догоняет Солнце, образуя с ним угол в 90 градусов дуги. Такое положение указывает, что чувства не поспевают за разумом. А мир лишен гармонии.
Может усилиться агрессивность, люди становятся жесткими друг к другу. Поэтому лучше сократить контакты на сегодня. Непросто будет рассчитывать на снисхождение. Не стоит просить денег в долг. Плохо контактировать с государственными органами. Стоит отказаться от любовных свиданий. Секс в этот день приводит к упадку сил.
Очень легко поссориться, потом будет сложно помириться, восстановить отношения. Шутка сегодняшнего дня: "Как вернуть доверие девушки, если ты стрелял в нее из травмата?"
26 января, среда
24 лунный день, Луна в Скорпионе
Хороший, удачный день. У человека открывается второе дыхание. Он просыпается выспавшимся и полным энергии. Дела получаются легко и быстро. В голову приходят светлые мысли. Увеличивается сексуальность, растет внешняя привлекательность.
Минус этого дня – неловкость. Можете что-то разбить или сломать, не рассчитав силы. Это касается предметов, но не отношений между людьми.
27 января, четверг
25 лунный день, Луна в Стрельце с 9:34
День хороший и спокойный. Полезно проводить время в одиночестве, медитировать, наслаждаться природой. Вы можете найти ответы на важные вопросы, которые вас беспокоят. Сны могут быть вещими.
Не рекомендуется принимать решения стремительно, поспешно. Все надо обдумывать, взвешивать. Полезно рассуждать о политике, философии, ходить в церковь, давать милостыню и помогать хорошим людям. Впрочем, это всегда полезно.
28 января, пятница
26 лунный день, Луна в Стрельце
Настроение будет хорошее. Но ожидаемого результата в делах достичь может и не удастся. Все потому, что день связан с потерей энергии. Вы рискуете растратить свои силы на суету. Особенно – на разговоры ни о чем. Поэтому день связан с легким разочарованием. Может проявиться недовольство собой. Полезно молчать. Хорошо подумать, что вы пообещали и не сделали – и выполнить обещанное именно в этот день.
29 января, суббота
27 лунный день, Луна в Козероге с 11:09 утра
День хороших новостей, которые врываются неожиданно и ободряют человека. Вы можете проснуться в плохом настроении, но потом что-то узнаете или встретите хорошего, позитивного человека – и развеселитесь. Планы у вас изменятся: то, что вы наметили утром, уже днем станет неактуальным. Возникнет нечто более важное и более приятная. Например, вы думали заниматься какой-то нудной, рутинной работой. Но уже не надо. Это повод улыбнуться. Хорошо молиться, о чем-то просить высшие силы. Плохо пить – день точно не для этого. Люди сегодня склонны проявлять излишнюю доверчивость и могут стать жертвами мошенников.
30 января, воскресенье
28 лунный день, Луна в Козероге
День лени. Лучше никуда особо не спешить и ничего важного не планировать. Кроме приема гостей, визита в ресторан или кино, прогулок на свежем воздухе. Настроение скорее всего будет доброжелательным и веселым. Обостряется интеллект. Сегодня нельзя читать, лучше не смотреть на яркий свет. Надо беречь зрение. Хорошо делать покупки, дарить подарки и вообще радовать по возможности близких и друзей.
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