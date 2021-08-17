Лунный календарь на сентябрь 2021 года: благоприятные и опасные дни

Отличительная особенность сентября – три одинаковых лунных дня, которые окажутся нейтральными и не принесут негативных последствий.

Лунный календарь на сентябрь / Фото: Коллаж: Сегодня

Луна оказывает серьезное влияние на людей, а ее фазы по-разному воздействуют на наше настроение, эмоции и поведение. Одни люди очень остро чувствуют зависимость от спутника Земли, другие же даже не замечают смену лунных фаз и другие астрономические явления.

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В какие дни сентября полезно проявлять активность, когда нельзя предпринимать никаких серьезных действий, а когда можно и даже нужно загадывать желания, узнайте в нашей статье.

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Новолуние, полнолуние, дни первой и последней четверти Луны, а также солнечные и лунные затмения – это время усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи рекомендуют те периоды, когда Луна пребывает в различных фазах, использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, сентябрь-2021 начинается и завершается фазой убывающей Луны.

Примечательно, что в сентябре 2021 года будет целых три одинаковых лунных дня . Первый осенний месяц начинается и завершается 24-м лунным днем, причем в конце месяца их будет два – 29 и 30 сентября.

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24-й лунный день считается нейтральным и безличным. Но все-таки лучше не начинать ничего нового и важного, а лишь продолжать начатое.

Новолуние и полнолуние в сентябре-2021

Новолуние в сентябре 2021 года произойдет 7-го числа в 3 часа 53 минуты по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Девы, которая способствует практичному и рациональному настроению. Этот знак обычно делает людей более ответственными и дисциплинированными. В это время легче идет работа, требующая большой точности действий, внимательности и сосредоточенности.

Не спешите действовать в первые дни новолуния – это время больше подходит для загадывания желаний, планов и мечтаний. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Полнолуние в начале осени состоится 21 сентября, в 2 часа 55 минут . Оно пройдет под знаком Рыб, что прибавит людям романтичности и мечтательности. Обострится интуиция, появится мистическое настроение, захочется поверить в чудеса. Также усилятся религиозные чувства.

Имейте в виду, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда способны принимать правильные решения и могут совершать ошибки.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в сентябре-2021

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 1, 2, 4, 5, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 29, 30 сентября.

Подходящими днями в сентябре-2021 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 8, 10, 15, 19, 25, 26 сентября. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит. Однако в сентябре еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 24, 28 сентября. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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