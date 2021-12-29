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Лунный календарь на январь 2022 года: благоприятные и опасные дни

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
29 декабря, 13:59
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Чтобы загаданное желание наверняка сбылось, загадайте его не только в новогоднюю ночь, но и подкрепите на новолуние, 2 января.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Как Луна влияет на наше настроение и поведение? Разные фазы Луны по-разному воздействуют на людей: кто-то явно ощущает смену лунных дней, другие к этому кажутся равнодушными. Но в любом случае не стоит недооценивать действие различных лунных фаз. В какие дни января можно проявлять активность, когда не рекомендуется предпринимать серьезные шаги, а когда полезно загадывать желания, узнайте в нашей статье.

Согласно лунному календарю, январь-2022 начинается и завершается фазой убывающей Луны.

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Новолуние и полнолуние в январе-2022

Новолуние в январе 2022 года произойдет 2-го числа в 20 часов 34 минуты по киевскому времени.

Это астрономическое явление пройдет под знаком Козерога , который благоприятно влияет на желание навести порядок, разложить по местам вещи и структурировать свои мысли. Также это хороший период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел.

Не стоит совершать какие-то серьезные действия – это время больше подходит для планов, рассуждений, а также загадывания желаний. Также период новолуния благоприятен для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

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Полнолуние в середине зимы пройдет 18 января, в 1 час 49 минут . Оно состоится под знаком Рака, который способен сделать людей более чувствительными и легкоранимыми. Появится потребность погрузиться в свой внутренний мир, а личные переживания станут важнее, чем события внешнего мира.

Обычно в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать правильные решения и подвержены ошибкам.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в январе-2022

  • В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 1, 3, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30 января.
  • Подходящими днями в январе-2022 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 4, 6, 11, 15, 21, 22 января. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.
  • Однако в январе еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 31 января. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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