Читайте подробный любовный гороскоп на год Черного Тигра 2022 для своего знака зодиака

Любовный гороскоп на 2022 год Тигра / Фото: Коллаж: Сегодня

Любовный гороскоп на 2022 год расскажет всем знакам зодиака, чего ждать в любви , романтике и отношениях. На что можно рассчитывать, из-за чего грустить, какие неприятности переживать и чему радоваться в самой нежной, страстной и всеобъемлющей сфере человеческих отношений. Какие сюрпризы преподнесет Черный Водяной Тигр каждому из знаков зодиака в 2022 году?

Любовный гороскоп на 2022 год Тигра

Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)

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Новый год Черного Тигра принесет Овнам обновление в любовную сферу. Можете рвать без сожаления старые и изжившие себя связи. Зато вы станете просто неузнаваемы, и такое чудесное преображение воспримется на ура у окружающих – к вам потянутся интересные личности . Так что не упустите свой шанс на многообещающее знакомство и перспективу развития личных отношений.

Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу может быть непросто в год Тигра налаживать личные взаимоотношения со второй половинкой. Известно, что хищник любит представителя копытных лишь в одном смысле – как собственную жертву. А потому в 2022 году Тельцам постоянно придется прикладывать усилия и все время отвоевывать и отстаивать свои позиции главы семьи и лидера, даже в любви.

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Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам в наступающем 2022 году следует быть более открытыми. Доверяйте своим любимым людям . А вот если вы будете проявлять излишнюю ревность, Черный Тигр может действительно сделать ее обоснованной. Это разрушающее чувство, которое никак не способствует любви, а наоборот, рушит семью. Лучше доверьтесь собственному чувству, и тогда год будет гармоничным.

Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Рак

Рак (22 июня – 22 июля)

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Под влиянием Черного Тигра в 2022 году у Раков получится излучать жизнерадостность, блистать эрудированностью, впечатлять ухоженностью и быть просто счастливыми. Ваше состояние обязательно заметят представители противоположного пола. Так что будьте на высоте, наслаждайтесь гармонией и ловите свою удачу , особенно одинокие представители знака.

Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Лев

Лев (23 июля – 21 августа)

Семейство кошачьих как будто в сговоре – но это и не удивительно. Львы в год Черного Тигра обретут спокойствие и умиротворенность в любовной сфере. У вас не будет серьезных перемен в личной жизни – и вас, и вашу половинку вполне устраивает текущее состояние дел, а на романтические подвиги вас особо и не тянет. Зато одиноким Львам, наконец-то, улыбнется удача – ждите приятных перемен в личной жизни.

Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)

В 2022 году у представителей знака Дева не намечается ничего сверхъестественного и в сфере личной жизни. Для многих это будет к лучшему – ваши старые отношения настолько прочные и устоявшиеся, что нет необходимости что-то в них менять. Просто почаще радуйте любимого человека комплиментами, теплотой и приятными сюрпризами – и он также не останется в долгу.

Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)

В 2022 году Весам не единожды придется отстаивать свои чувства . Год Тигра пощекочет вам нервы. Приготовьтесь к схватке за расположение ценного для вас человека, если вы заинтересованы удержать старые отношения, не упустить свое счастье или же обрести новую любовь. Только в этом случае вы получите благосклонность от Черного Тигра в виде мудрого совета друзей и уверенности в себе.

Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионы, чувственная сфера вашей жизни не должна закрываться от вашего внимания карьерой, работой и бизнесом, которые отнимут все силы и настроение. Ищите баланс между всеми направлениями и тогда вы обретете счастье. Тигр моментально отреагирует на вашу холодность по отношению к любимому человеку, и вы будете наказаны ответной реакцией с его стороны.

Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Стрельцам 2022 год Тигра подарит в целом благополучное и гармоничное развитие отношений в любовной сфере. Разумеется, вам не избежать рутинных разборок с партнером – куда же без них. Но за ними обязательно последуют душевные разговоры и долгожданное примирение. А одиноких представителей знака ждет многообещающее знакомство, которое перерастет в чувства.

Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)

Внимание Козерогов в 2022 году из чувственной сферы перескочит в материальную . Тигр не лишен амбиций и подержит стремление обеспечить семью. Только вот инициатива вашего партнера на тему обогащения обернется против него же: вы заметно охладеете в постели, зато по уши зароетесь в работу. Поберегитесь: так недолго докатиться до крайностей и до разрыва отношений.

Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолея ждут приятные перемены в год Тигра , вплоть до идеи сыграть свадьбу. Романтические отношения у большинства представителей этого знака будут развиваться чудесно и по нарастающей, так что не ищите причин откладывать смену статуса на другое время – их попросту нет. Семейные Водолеи также будут пребывать в гармонии и взаимопонимании со своими супругами.

Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака: Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы в год Черного Тигра могут, наконец-то, расслабиться и пребывать в волнах блаженства, просто как в сказке. Ваши отношения – это ваш надежный тыл и поддержка в горе и радости. А если вы в 2022 году спланируете совместный отдых с любимым человеком – он будет просто незабываемым и всколыхнет прежние чувства с новой силой. Но вот у одиноких Рыб перемен пока не происходит.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.