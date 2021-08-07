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Маковый Спас-2021: что святят на Маковея

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
7 августа, 14:50
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На Первый из трех Спасов, которые православные христиане празднуют 14 августа, в церковь на освящение традиционно несут мед, воду, мак и цветы.
Что святят в церкви на Медовый Спас Маковей
Что святят в церкви на Медовый Спас Маковей / Фото: Коллаж: Сегодня

Маковей или Медовый Спас, каждый год отмечают 14 августа. Это первый из трех летних Спасов, посвященных Христу Спасителю, которые наступают в августе.

В этот же день начинается двухнедельный Успенский пост, который длится до 27 августа и является довольно строгим. Со Спаса, по церковному уставу, в питание постепенно вводятся продукты и плоды нового урожая. Но только после обязательного освящения в храме.

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Что святят на Маковея в церкви

На Маковый Спас прилавки магазинов переполнены медом и маковой выпечкой, ведь именно их принято освящать в церкви.

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Еще в древности наши предки верили, что мед на Маковея благословлен Богом, поэтому имеет настолько мощную силу, что может даже лечить разные недуги.

Кроме меда, в храм несут коржики с маком и букеты из трав и цветов – маковейчики. В букете, который освящают в праздник, должны быть аконит, чабрец, бархатцы и обязательно – мак. Также в букет можно добавить лекарственные травы.

После церкви освященные маковейчики дома использовали как обереги: ими украшали образа, лечились от недугов и дурного глаза, хранили до весны, а затем мак высевали в огороде.

Спас 14 августа еще называют Мокрым или Спасом на воде. Все потому, что в этот день целебные свойства приписывают и воде. В колодцы и реки бросают немного трав, которые перед этим посвятили в церкви.

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Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в августе 2021 года в Украине.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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