Марс в Козероге: чего ждать и каким знакам он принесет удачу – прогноз астролога

Коварная и агрессивная "красная планета" усилится уже в понедельник, заставляя людей нервничать и преодолевать испытания. Но кому-то она принесет удачу

В понедельник, 24 января влияние Марса значительно усилится. Он войдет в знак Козерога, который в астрологии считается местом "экзальтации" этой планеты. То есть местом, где свойства Марса проявляются сильнее всего.

В знаке Козерога Марс "застрянет" надолго. Лишь 6 марта он покинет этот знак, перейдя в Водолея. Тогда же влияние Марса значительно ослабнет.

Марс в мифологии – бог войны. В астрологии Марс связывают с агрессивностью, энергией, огнем. А также с мужской сексуальностью.

В повседневной жизни усилившееся влияние Марса обычно заставляет людей нервничать и ссориться друг с другом. Поэтому ближайшее время связано с риском конфликтов – как в семье, так и в бизнесе.

С другой стороны, Марс покровительствует сильным, волевым людям. Если вы готовы действовать решительно, брать на себя ответственность и за себя, и за окружающих, не боитесь конкурировать, сражаться за свои интересы, то период сильного Марса будет для вас успешным. Вы сможете добиться многого.

При этом Марс не слишком благоволит лидерам. Волк-одиночка преуспеет в период сильного Марса больше, чем руководитель, которому приходится отвечать не только за себя, но и за других.

Возрастает риск социальных потрясений

Прохождение Марса по Козерогу может ознаменоваться возрастанием напряжения в обществе. Могут быть протесты, громкие отставки и кризисы.

Не исключены вооруженные конфликты, в том числе между государствами. Сейчас многие говорят о риске войны с Россией. Астрология не может дать точный ответ на вопрос, будет ли такая война. Она оценивает ситуацию с точки зрения вероятности.

Вероятность войны с Россией усилится после вхождения Марса в Козерог. Но рост напряжения имеет свой предел: 29 января – 1 февраля этот рост достигнет критической стадии. После указанной даты начнется разрядка. Так или иначе ситуация разрешится.

Последний раз Марс проходил по знаку Козерога в феврале 2020 года. 17 февраля 2020 Марс вошел в этот свой любимый знак. И всего через несколько дней – 23 февраля – в Италии произошла вспышка COVID-19, тогда еще малоизученного заболевания. Следом началась паника и карантин по всему миру. Это типичный пример того, как действует Марс. Разумеется, при сочетании и других значимых факторов.

Будет ли война с Россией

Сейчас к сильному Марсу добавляется влияние Сатурна в Водолее и Урана в Тельце. Друг к другу эти две планеты расположены под неблагоприятным углом. Их совместное неблагоприятное влияние усилится в конце января из-за того, что Солнце и Луна вступят в соединение с Сатурном.

Водолей – знак Зодиака, который связан с Россией. Каждой стране соответствует какой-то знак и планета. Украине – знак Тельца и Луна, наше ночное светило.

Неблагоприятное расположение Сатурна в Водолее и Урана в Тельце – символически отражает имеющееся противостояние России и Украины. При этом Сатурн в Водолее силен, Уран в Тельце – слаб. Мы находимся в зависимой ситуации.

Марс, который вошел в знак Козерога, напрямую не связан с этой картиной противостояния. Но он подливает масла в огонь, делая участников конфликта более решительными и безрассудными.

Вот такая ситуация, с точки зрения астрологии. Остается напоследок лишь пожелать, чтобы вы оставались хозяином своей судьбы, несмотря ни на какие зловредные влияния светил.

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