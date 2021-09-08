Международный день грамотности-2021: история, поздравления и эффектные картинки

Всех поздравляем с Днем грамотности и желаем с удовольствием узнавать много нового, читать, писать и не допускать ошибок

Международный день грамотности: эффектные картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Всего неделю назад мы отмечали День знаний, а сегодня, 8 сентября, наступил очередной праздник, посвященный учебе, знаниям, образованию, чтению и письму – Международный день грамотности.

Международный день грамотности: история и значение праздника

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Грамотность – это неотъемлемое право людей и основа для их обучения на протяжении всей жизни.

То, как люди владеют навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка, говорит об уровне их грамотности .

Также грамотность является главным показателем культурного и социального развития населения.

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Она расширяет права и возможности людей , семей и общин и повышает качество их жизни, помогает искоренению нищеты, уменьшению уровня детской смертности, достижению гендерного равенства и обеспечению устойчивого развития, мира и демократии.

8 сентября 1965 года в Тегеране состоялась Всемирная конференция министров образования по ликвидации неграмотности. В честь этого события, по рекомендации ЮНЕСКО, впоследствии был организован День грамотности, который стали проводить ежегодно.

Цель праздника – обратить внимания людей на важности грамотной и всесторонне развитой жизни общества, а также необходимости ее распространения.

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Ежегодно мероприятия этого дня посвящены различным темам: влиянию грамотности на здоровье, развитие общества, личные возможности и др. Тема праздника в 2021 году звучит "Грамотность в интересах восстановления, ориентированного на человека: сокращение цифрового разрыва" .

С Международным днем грамотности: поздравления в прозе

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Поздравляем с Международным днем грамотности. Желаем не только грамотно писать и излагать свои мысли, но также мудро оценивать любые жизненные ситуацию и осведомленно подходить к решению важных вопросов.

С Международным днем грамотности: красивые пожелания / Фото: Pixabay

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Сегодня Международный день грамотности. Желаю быть начитанным, разносторонним, умным, интересным, грамотным человеком, классным собеседником и неутомимым всезнайкой.

Тематические фото в Международный день грамотности / Фото: Pixabay

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Поздравляю с Международным днем грамотности и желаю во всех ситуациях проявлять себя толковым, умным, изобретательным человеком, грамотно подходить к решению любого вопроса и находить мудрые решения даже для самых трудных задач.

С Международным днем грамотности: эффектные картинки / Фото: Pixabay

Международный день грамотности: лучшие стихи и поздравления

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Наш удивительный язык

К порядку издавна привык.

Пусть будет грамотная речь

Доступна и понятна,

Ведь для людей она всегда

Красива и приятна!

День грамотности: лучшие поздравления / Фото: Pixabay

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Как грамотность для нас важна,

Ни для кого не ново:

Одну лишь букву изменил –

И поменялось слово.



С Днем грамотности вас, друзья,

Спешу скорей поздравить,

Желаю знаки и слова

Лишь в нужном месте ставить!

Международный день грамотности: стихи для детей / Фото: Pixabay

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Как хорошо уметь читать!

Не надо к маме приставать,

Не надо бабушку трясти:

"Прочти, пожалуйста, прочти!"

Не надо умолять сестрицу:

"Ну, прочитай еще страницу".

Не надо звать,

Не надо ждать,

А можно взять

И почитать!

Валентин Берестов

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