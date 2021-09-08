Международный день грамотности-2021: история, поздравления и эффектные картинки

Всего неделю назад мы отмечали День знаний, а сегодня, 8 сентября, наступил очередной праздник, посвященный учебе, знаниям, образованию, чтению и письму – Международный день грамотности.
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Международный день грамотности: история и значение праздника
Грамотность – это неотъемлемое право людей и основа для их обучения на протяжении всей жизни.
То, как люди владеют навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка, говорит об уровне их грамотности .
Также грамотность является главным показателем культурного и социального развития населения.
Она расширяет права и возможности людей , семей и общин и повышает качество их жизни, помогает искоренению нищеты, уменьшению уровня детской смертности, достижению гендерного равенства и обеспечению устойчивого развития, мира и демократии.
8 сентября 1965 года в Тегеране состоялась Всемирная конференция министров образования по ликвидации неграмотности. В честь этого события, по рекомендации ЮНЕСКО, впоследствии был организован День грамотности, который стали проводить ежегодно.
Цель праздника – обратить внимания людей на важности грамотной и всесторонне развитой жизни общества, а также необходимости ее распространения.
Ежегодно мероприятия этого дня посвящены различным темам: влиянию грамотности на здоровье, развитие общества, личные возможности и др. Тема праздника в 2021 году звучит "Грамотность в интересах восстановления, ориентированного на человека: сокращение цифрового разрыва" .
С Международным днем грамотности: поздравления в прозе
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Поздравляем с Международным днем грамотности. Желаем не только грамотно писать и излагать свои мысли, но также мудро оценивать любые жизненные ситуацию и осведомленно подходить к решению важных вопросов.
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Сегодня Международный день грамотности. Желаю быть начитанным, разносторонним, умным, интересным, грамотным человеком, классным собеседником и неутомимым всезнайкой.
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Поздравляю с Международным днем грамотности и желаю во всех ситуациях проявлять себя толковым, умным, изобретательным человеком, грамотно подходить к решению любого вопроса и находить мудрые решения даже для самых трудных задач.
Международный день грамотности: лучшие стихи и поздравления
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Наш удивительный язык
К порядку издавна привык.
Пусть будет грамотная речь
Доступна и понятна,
Ведь для людей она всегда
Красива и приятна!
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Как грамотность для нас важна,
Ни для кого не ново:
Одну лишь букву изменил –
И поменялось слово.
С Днем грамотности вас, друзья,
Спешу скорей поздравить,
Желаю знаки и слова
Лишь в нужном месте ставить!
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Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
"Прочти, пожалуйста, прочти!"
Не надо умолять сестрицу:
"Ну, прочитай еще страницу".
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять
И почитать!
Валентин Берестов
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