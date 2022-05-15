Международный день семьи: тематические картинки и добрые поздравления

Сегодня, 15 мая, наступил радостный, добрый, семейный праздник, который так и называется – Международный день семьи .
Кстати, в Украине, помимо сегодняшнего, День семьи отмечается еще и летом – 8 июля . А еще у нас любят такие популярные семейные праздники как День матери, День отца, День дочери, День сына, День братьев и сестер, День защиты детей.
Мы подготовили для вас добрые, прикольные, милые, нежные, красивые картинки, открытки и поздравления с Днем семьи , которые вы можете адресовать не только своим семьям, но также друзьям, знакомым, близким людям.
Международный день семьи: поздравления в стихах
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Семья — это важно,
Семья — это круто,
В семье однозначно
Ты нужен кому-то.
Всегда береги
И цени, что имеешь.
Ведь если сломаешь —
Потом уж не склеишь.
Желаю тебе я
Любви и уюта,
И счастья семейного
Не на минуту,
А чтоб на всю жизнь
Его точно хватило,
Чтоб солнце тебе
Даже ночью светило.
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Пусть семья вам дарит радость
И домашнее тепло,
Пусть царят в ней пониманье,
Уваженье, мир, добро.
Пусть любовь и верность будут
В жизни вашей навсегда,
И пусть это не изменят
Ни разлуки, ни года.
Ценностей на свете много,
Но семья главней всего,
И важней ее не будет
Ничего и никого.
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Нет ничего важнее в жизни
Родных людей, родной семьи,
Сегодня всем мы пожелаем,
Чтоб семьи берегли свои,
Любите близких, уважайте,
Дарите им свое тепло,
Вниманья больше уделяйте,
Ведь с ними вам так повезло!
Красивые поздравления с Днем семьи в прозе
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Семья – это самое дорогое, что есть у человека. Я желаю, чтобы ваша семья всегда была для вас тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка родных и близких людей помогает справится с любыми трудностями. Пусть и внутри семьи, и снаружи всегда царит мир и любовь!
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В прекрасный праздник, Международный день семьи, хочу вас поздравить и пожелать хранить свой очаг и никогда не позволять ему гаснуть. А еще желаю мира, любви и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и благополучия, добра и улыбок в День семьи и в каждый новый день!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае-2022 в Украине. А еще смотрите, кого и когда можно поздравлять с именинами в мае 2022 года.