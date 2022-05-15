Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Освобождение Харькова 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис

Как убрать запах из обуви

Польза золы на огороде

Качество воды

Садим картошку

Моем посуду правильно

Педикюр дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Международный день семьи: тематические картинки и добрые поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 мая, 09:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня День семьи: поздравьте самых родных и близких людей с вашим общим праздником
Международный день семьи: картинки, поздравления и открытки
Международный день семьи: картинки, поздравления и открытки / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 15 мая, наступил радостный, добрый, семейный праздник, который так и называется – Международный день семьи .

Кстати, в Украине, помимо сегодняшнего, День семьи отмечается еще и летом – 8 июля . А еще у нас любят такие популярные семейные праздники как День матери, День отца, День дочери, День сына, День братьев и сестер, День защиты детей.

Реклама

Мы подготовили для вас добрые, прикольные, милые, нежные, красивые картинки, открытки и поздравления с Днем семьи , которые вы можете адресовать не только своим семьям, но также друзьям, знакомым, близким людям.

Международный день семьи: поздравления в стихах

***

Семья — это важно,
Семья — это круто,
В семье однозначно
Ты нужен кому-то.
Всегда береги
И цени, что имеешь.
Ведь если сломаешь —
Потом уж не склеишь.
Желаю тебе я
Любви и уюта,
И счастья семейного
Не на минуту,
А чтоб на всю жизнь
Его точно хватило,
Чтоб солнце тебе
Даже ночью светило.

Реклама

День семьи: картинки и поздравления / Фото: pinterest
День семьи: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

Пусть семья вам дарит радость
И домашнее тепло,
Пусть царят в ней пониманье,
Уваженье, мир, добро.

Пусть любовь и верность будут
В жизни вашей навсегда,
И пусть это не изменят
Ни разлуки, ни года.

Ценностей на свете много,
Но семья главней всего,
И важней ее не будет
Ничего и никого.

Реклама

С Днем семьи: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest
С Днем семьи: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

***

Нет ничего важнее в жизни
Родных людей, родной семьи,
Сегодня всем мы пожелаем,
Чтоб семьи берегли свои,
Любите близких, уважайте,
Дарите им свое тепло,
Вниманья больше уделяйте,
Ведь с ними вам так повезло!

С праздником семьи: поздравительные открытки / Фото: pinterest
С праздником семьи: поздравительные открытки / Фото: pinterest

Красивые поздравления с Днем семьи в прозе

***

Семья – это самое дорогое, что есть у человека. Я желаю, чтобы ваша семья всегда была для вас тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка родных и близких людей помогает справится с любыми трудностями. Пусть и внутри семьи, и снаружи всегда царит мир и любовь!

Открытки и картинки в День семьи / Фото: pinterest
Открытки и картинки в День семьи / Фото: pinterest

***

В прекрасный праздник, Международный день семьи, хочу вас поздравить и пожелать хранить свой очаг и никогда не позволять ему гаснуть. А еще желаю мира, любви и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и благополучия, добра и улыбок в День семьи и в каждый новый день!

С Международным днем семьи: поздравления и открытки / Фото: pinterest
С Международным днем семьи: поздравления и открытки / Фото: pinterest

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае-2022 в Украине. А еще смотрите, кого и когда можно поздравлять с именинами в мае 2022 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они всегда говорят правду
Справедливые знаки зодиака
Овен
Овен
Дева
Дева
Козерог
Козерог
1 /2
Кто еще?
Выращиваете растения дома?
Что нельзя садить
Лунный календарь на неделю
16 — 22 мая
Влияние на жизнь
Благоприятные дни в мае
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Магнитные бури в мае
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Just do it
Дачный календарь на май
Благоприятные дни
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить
Выходные и праздники в мае
Когда отдыхаем?
Лунные дни в мае
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять