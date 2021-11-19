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Международный мужской день-2021: история, значение и поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
19 ноября, 05:10
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В 2021 году мужской праздник 19 ноября посвящен теме улучшения отношений между мужчинами и женщинами.
С Международным мужским днем: картинки и поздравления
С Международным мужским днем: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 19 ноября, отмечается очередной праздник мужчин – Международный мужской день . Так что все мужчины в этот день на законных основаниях могут принимать поздравления, наилучшие пожелания и приятные подарки.

Международный мужской день: история и значение

Впервые Международный мужской день был проведен в 1999 году в островном государстве Тринидаде и Тобаго . А по инициативе ООН и ЮНЕСКО праздник быстро подхватили и в других странах. На сегодняшний день мужской день отмечается в более чем 60 государствах мира, в том числе и в Украине.

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Инициатором чествования в этот день мужчин стал доктор Джероме Тилуксингх . Для этого он выбрал дату рождения своего отца, который всегда был достойным примером для подражания. А сам день должен был подчеркнуть положительную роль мужчин в семье и обществе.

Целью организации Международного мужского дня является привлечение общественного внимания к мужским проблемам, гендерной дискриминации и неравенства полов, а также сохранение здоровья мальчиков и мужчин.

А в 2021 году тема праздника звучит как "Улучшения отношений между мужчинами и женщинами".

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Международный мужской праздник: лучшие поздравления мужчинам в стихах

***

В Международный день мужчин
Тебе успехов я желаю!
Всегда будь номером один,
Проблем и бед вовек не зная!

Люби, будь близкими любим,
Здоров, улыбчив и силен,
Запомни, ты непобедим,
Всегда будь Богом бережен!

Международный мужской день: картинки и поздравления / Фото: pinterest
Международный мужской день: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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***

Имею множество причин
Чтобы тебя сейчас поздравить.
Пришел к нам праздник – День мужчин.
День сильных, смелых и галантных.

Хочу поздравить я тебя
Простыми, теплыми словами.
Пусть сохранит тебя судьба
От горя и переживаний.

С Международным мужским днем: поздравительные открытки / Фото: pinterest
С Международным мужским днем: поздравительные открытки / Фото: pinterest

***

Международный женский день –
Знаком, привычен, как мигрень.
А для мужчин положен свой –
Международный день мужской.

Когда, забыв про сто забот,
Заряд получишь на весь год
Любви, тепла и ласки,
То день пройдет, как в сказке!

Прикольные картинки с Международным мужским днем / Фото: pinterest
Прикольные картинки с Международным мужским днем / Фото: pinterest

Эффектные поздравления с Международным мужским днем в прозе

***

Мужчины, парни, мальчики, братья, отцы и дедушки, с праздником. Сегодня Международный Мужской день, в который мы поздравляем вас и желаем всегда быть надежными, верными и бесконечно любящими. Пусть все в вашей жизни складывается так, как вы хотите и пусть те, кто вам дорог, любят вас и заботятся о вас.

С Мужским днем: поздравления в прозе и картинках / Фото: pinterest
С Мужским днем: поздравления в прозе и картинках / Фото: pinterest

***

Поздравляю тебя с Международным мужским днем. Желаю в любой ситуации проявлять себя терпеливым, сильным, уверенным, смелым, мужественным, добрым, умным, жизнерадостным, ответственным и настоящим мужчиной. Удачи во всех начинаниях и успеха в любых целях!

Мужчины, с праздником: яркие картинки и открытки / Фото: pinterest
Мужчины, с праздником: яркие картинки и открытки / Фото: pinterest

***

Поздравляю всех мужчин с международным мужским днем. Шлю наилучшие пожелания в адрес сильных, смелых, отважных, мудрых и верных мужчин. Желаю везенья, богатства, триумфальных побед и признанной славы. С праздником!

Ранее мы рассказывали, когда День Вооруженных сил Украины и будет ли он выходным.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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