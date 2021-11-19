Международный мужской день-2021: история, значение и поздравления

В 2021 году мужской праздник 19 ноября посвящен теме улучшения отношений между мужчинами и женщинами.

С Международным мужским днем: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 19 ноября, отмечается очередной праздник мужчин – Международный мужской день . Так что все мужчины в этот день на законных основаниях могут принимать поздравления, наилучшие пожелания и приятные подарки.

Международный мужской день: история и значение

Впервые Международный мужской день был проведен в 1999 году в островном государстве Тринидаде и Тобаго . А по инициативе ООН и ЮНЕСКО праздник быстро подхватили и в других странах. На сегодняшний день мужской день отмечается в более чем 60 государствах мира, в том числе и в Украине.

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Инициатором чествования в этот день мужчин стал доктор Джероме Тилуксингх . Для этого он выбрал дату рождения своего отца, который всегда был достойным примером для подражания. А сам день должен был подчеркнуть положительную роль мужчин в семье и обществе.

Целью организации Международного мужского дня является привлечение общественного внимания к мужским проблемам, гендерной дискриминации и неравенства полов, а также сохранение здоровья мальчиков и мужчин.

А в 2021 году тема праздника звучит как "Улучшения отношений между мужчинами и женщинами".

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Международный мужской праздник: лучшие поздравления мужчинам в стихах

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В Международный день мужчин

Тебе успехов я желаю!

Всегда будь номером один,

Проблем и бед вовек не зная!



Люби, будь близкими любим,

Здоров, улыбчив и силен,

Запомни, ты непобедим,

Всегда будь Богом бережен!

Международный мужской день: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Имею множество причин

Чтобы тебя сейчас поздравить.

Пришел к нам праздник – День мужчин.

День сильных, смелых и галантных.

Хочу поздравить я тебя

Простыми, теплыми словами.

Пусть сохранит тебя судьба

От горя и переживаний.

С Международным мужским днем: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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Международный женский день –

Знаком, привычен, как мигрень.

А для мужчин положен свой –

Международный день мужской.

Когда, забыв про сто забот,

Заряд получишь на весь год

Любви, тепла и ласки,

То день пройдет, как в сказке!

Прикольные картинки с Международным мужским днем / Фото: pinterest

Эффектные поздравления с Международным мужским днем в прозе

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Мужчины, парни, мальчики, братья, отцы и дедушки, с праздником. Сегодня Международный Мужской день, в который мы поздравляем вас и желаем всегда быть надежными, верными и бесконечно любящими. Пусть все в вашей жизни складывается так, как вы хотите и пусть те, кто вам дорог, любят вас и заботятся о вас.

С Мужским днем: поздравления в прозе и картинках / Фото: pinterest

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Поздравляю тебя с Международным мужским днем. Желаю в любой ситуации проявлять себя терпеливым, сильным, уверенным, смелым, мужественным, добрым, умным, жизнерадостным, ответственным и настоящим мужчиной. Удачи во всех начинаниях и успеха в любых целях!

Мужчины, с праздником: яркие картинки и открытки / Фото: pinterest

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Поздравляю всех мужчин с международным мужским днем. Шлю наилучшие пожелания в адрес сильных, смелых, отважных, мудрых и верных мужчин. Желаю везенья, богатства, триумфальных побед и признанной славы. С праздником!

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