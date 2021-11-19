Михайлов день-2021: что категорически нельзя делать

Праздник важно провести весело и с хорошим настроением, а вот ругаться и вступать в конфликты в Михайлов день ни в коем случае нельзя.

Главные традиции в Михайлов день / Фото: Коллаж: Сегодня

Ежегодно 21 ноября православная церковь чтит память святого архангела Михаила – одного из наиболее почитаемых святых, а также отмечает собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных . А в народе празднуется Михайлов день.

В 2021 году Михайлов день будет выходным, потому что выпадает на воскресенье . О главных традициях, обычаях и запретах этого дня читайте в нашей статье.

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Михайлов день: народные традиции

В Михайлов день верующие шли в храм, ставили свечу и молились архистратигу Михаилу . В первую очередь святого просили защитить от врагов и недоброжелателей.

. В первую очередь святого просили защитить от врагов и недоброжелателей. Люди издавна верили, что именно Михаил стоит на райских вратах и встречает души умерших. У него записан жизненный путь каждого человека. А потому в этот день было принято поминать усопших .

. Также в этот день подавали милостыню и помогали кто чем мог нищим и обездоленным.

и помогали кто чем мог нищим и обездоленным. В день Михаила было принято устраивать праздничный ужин , на котором за столом собиралась вся родня. Из популярных блюд подавали мясо и пироги, ведь Рождественский пост начнется только через неделю.

, на котором за столом собиралась вся родня. Из популярных блюд подавали мясо и пироги, ведь Рождественский пост начнется только через неделю. А чтобы весь год не болеть, в этот день традиционно устраивали баню .

Что категорически нельзя делать в Михайлов день 21 ноября

На Михайлов день под запретом тяжелая и грязная домашняя работа : стирка, уборка, шитье и т.д.

: стирка, уборка, шитье и т.д. Также в этот день старались ничего не рубить и не резать .

. Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся , иначе архангел разгневается и накажет.

, иначе архангел разгневается и накажет. Нельзя ссориться, конфликтовать, выяснять отношения, желать кому-то зла . Наоборот, этот праздник – лучший день для примирения.

. Наоборот, этот праздник – лучший день для примирения. На Михайлов день нельзя что-либо делать в корыстных целях и ради собственной выгоды. Наши предки верили, что архистратиг Михаил прогневится за такое поведение.

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