Михайлов день-2021: что категорически нельзя делать

Ежегодно 21 ноября православная церковь чтит память святого архангела Михаила – одного из наиболее почитаемых святых, а также отмечает собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных . А в народе празднуется Михайлов день.
В 2021 году Михайлов день будет выходным, потому что выпадает на воскресенье . О главных традициях, обычаях и запретах этого дня читайте в нашей статье.
Михайлов день: народные традиции
- В Михайлов день верующие шли в храм, ставили свечу и молились архистратигу Михаилу . В первую очередь святого просили защитить от врагов и недоброжелателей.
- Люди издавна верили, что именно Михаил стоит на райских вратах и встречает души умерших. У него записан жизненный путь каждого человека. А потому в этот день было принято поминать усопших .
- Также в этот день подавали милостыню и помогали кто чем мог нищим и обездоленным.
- В день Михаила было принято устраивать праздничный ужин , на котором за столом собиралась вся родня. Из популярных блюд подавали мясо и пироги, ведь Рождественский пост начнется только через неделю.
- А чтобы весь год не болеть, в этот день традиционно устраивали баню .
Что категорически нельзя делать в Михайлов день 21 ноября
- На Михайлов день под запретом тяжелая и грязная домашняя работа : стирка, уборка, шитье и т.д.
- Также в этот день старались ничего не рубить и не резать .
- Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся , иначе архангел разгневается и накажет.
- Нельзя ссориться, конфликтовать, выяснять отношения, желать кому-то зла . Наоборот, этот праздник – лучший день для примирения.
- На Михайлов день нельзя что-либо делать в корыстных целях и ради собственной выгоды. Наши предки верили, что архистратиг Михаил прогневится за такое поведение.
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