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Михайлов день-2021: что категорически нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
19 ноября, 18:06
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Праздник важно провести весело и с хорошим настроением, а вот ругаться и вступать в конфликты в Михайлов день ни в коем случае нельзя.
Главные традиции в Михайлов день
Главные традиции в Михайлов день / Фото: Коллаж: Сегодня

Ежегодно 21 ноября православная церковь чтит память святого архангела Михаила – одного из наиболее почитаемых святых, а также отмечает собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных . А в народе празднуется Михайлов день.

В 2021 году Михайлов день будет выходным, потому что выпадает на воскресенье . О главных традициях, обычаях и запретах этого дня читайте в нашей статье.

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Михайлов день: народные традиции

  • В Михайлов день верующие шли в храм, ставили свечу и молились архистратигу Михаилу . В первую очередь святого просили защитить от врагов и недоброжелателей.
  • Люди издавна верили, что именно Михаил стоит на райских вратах и встречает души умерших. У него записан жизненный путь каждого человека. А потому в этот день было принято поминать усопших .
  • Также в этот день подавали милостыню и помогали кто чем мог нищим и обездоленным.
  • В день Михаила было принято устраивать праздничный ужин , на котором за столом собиралась вся родня. Из популярных блюд подавали мясо и пироги, ведь Рождественский пост начнется только через неделю.
  • А чтобы весь год не болеть, в этот день традиционно устраивали баню .

Что категорически нельзя делать в Михайлов день 21 ноября

  • На Михайлов день под запретом тяжелая и грязная домашняя работа : стирка, уборка, шитье и т.д.
  • Также в этот день старались ничего не рубить и не резать .
  • Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся , иначе архангел разгневается и накажет.
  • Нельзя ссориться, конфликтовать, выяснять отношения, желать кому-то зла . Наоборот, этот праздник – лучший день для примирения.
  • На Михайлов день нельзя что-либо делать в корыстных целях и ради собственной выгоды. Наши предки верили, что архистратиг Михаил прогневится за такое поведение.

Ранее мы публиковали наглядный календарь питания по дням на Рождественский пост 2021-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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